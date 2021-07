MORAMO DA PITAMO KARIĆEVOG TATU TREBA LI NJEGOVOM SINU JOŠ JEDAN RIJALITI: Iva Grgurić iskreno o bivšima, pa pecnula Osmana!

Prošlogodišnja rijaliti pobednica Iva Grgurić otvoreno je govorila o svom ljubavnom životu, koji je i te kako turbulentan.

Ona je progovorila o svojim bivšim partnerima - Stefanu Kariću i Filipu Đukiću.

"Stefan je bio... Nemam ja mržnju u sebi, nikoga ne mrzim i pokušavam da u sebi ne ostavljam negativne misli. On je okej dečko, samo malo nesnađen. Moramo njegovog tatu da pitamo da li Stefanu treba još jedna "Zadruga" da se snađe", rekla je Iva, pa se osvrnula na Filipa.

foto: ATA Images

"Ogroman pritisak smo mi imali. Ne možeš ništa da sakriješ, na njega utiču fanovi koji hoću da ga maknu od mene, na mene utiču moji i ako ljubav nije jaka... U Zadruzi je bila jaka ljubav, napolju te mnogo vuku na razne stvari. On se vratio svojim starim navikama, meni to ne odgovara, ja imam svoje ideje. On je super dečko, ali ja tražim nešto drugo. Mi radimo zajedno, nismo napravili tu da se pisalo zbog čega smo raskinuli. Ne ide, ne ide, svako svojim putem. On se super držao, žena kada preseče, ona je presekla, ali njemu je bilo lagano. To me je iznenadilo, ali me je drago što ga je to brzo pustilo", rekla je Iva o Filipu.

Na kraju je ona rekla da nije zaljubljena trenutno.

"Lepo mi je, uživam u slobodi i ne želim da me neko ograničava. Beba ne znam kada će, volela bih da se ostvarim kao majka, ali nije vreme za to, beba će doći, sada je vreme za karijeru. Volim kada imam mušku podršku, falila mi je uvek, ali moja mama je i muška i ženska podrška", ističe Iva u "Premijeri".

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 IVA GRGURIĆ U VRELOM IZDANJU NA JAHTI: Rijaliti zvezda POKRILA grudi ŠKOLJKAMA, pa pokazala ZADNJICU! (VIDEO)