SLAVI POGROM SRBA U OLUJI, A NIJE GADLJIVA NA SRPSKI KEŠ: Vrnjačka Banja daje Severini oko 20.000 € za nastup na TRGU!

Pevačica Severina pljuje Srbe, a Srbi joj iz državne (opštinske) kase plaćaju da peva.

Opština Vrnjačka Banja i njen čelnik Boban Đurović angažovali su hrvatsku pevačicu Severinu da 17. jula održi koncert na trgu u tom mestu. Prema procenama ljudi dobro upućenih u estradne tarife, to ne košta manje od 20.000 evra.

Podsetimo, Severina je pre nekoliko meseci optužila Srbe za zločine, a Ratka Mladića uporedila s Hitlerom. Na pitanja ni opština ni Đurović (očekivano) nisu odgovorili jer šta bi i rekli kad se žitelji Vrnjačke Banje i gosti zgražavaju nad njihovom odlukom da angažuju Severinu. O tome svedoči i nekoliko poziva ogorčenih građana.

Sagovornici poručuju da je potez čelnika Vrnjačke Banje sramotan.

Dragoslav Bokan, režiser i književnik, smatra da su ovakve stvari deo antisrpskog trenda.

- Mi još živimo u postjugoslovenskom vremenu i borimo se da izađemo iz te močvare i tog živog blata, ali to nije jednostavno. Zato ovakve stvari ne iznenađuju, a bilo ih je i u još goroj formi kada je reč o koncertu Dina Merlina. Mi, Srbi, imamo taj problem jer kod nas ima ljudi koji žive kao marsovci, žive u Srbiji, ali ne žele da trpe sudbinu srpskog naroda i svojih sugrađana, već dezertiraju iz sudbine našeg naroda. Ova stvar je još gora kada je reč o državnim ustanovama i ustanovama od kulturnog značaja. Jasno je da je u pitanju trend prkosnog insistiranja na regionalnoj i antisrpskoj priči - smatra Bokan i dodaje da bi on insistirao na sloganu "kupujmo domaće, slušajmo domaće, čitajmo domaće", što ne znači da ne treba da čitamo i slušamo strano, ali treba imati osećaj i obraz prvenstveno za svoje - dodaje on.

- Bio je već jedan, slično je razmišljao o neistomišljenicima Hrvatima. Zvao se Mladić ili Hitler. Nije uspeo, na sreću. Ubijao je Jevreje. Slikare nisu puno ubijali, koliko znam - pisala je Severina.

- Godišnjicu pada Vukovara, godišnjicu "Oluje" i slično obeležava cela Hrvatska, te je reč o delu istorije o kome će moj Aleksandar, kao i svako drugo dete, učiti u školi. On je u vrtiću počeo da uči da piše na hrvatskom, a u osnovnoj školi mora savršeno da nauči, prvenstveno, maternji jezik, a tek potom i strane jezike (misli na srpski iako je Aleksandrov otac Srbin, prim. aut.)... Dete treba da uči hrvatski jer govori samo taj jezik. Treba da uči hrvatsku istoriju i izraste u dobrog Hrvata - govorila je Seve.

Milica Đurđević iz pokreta Zavetnici smatra da čelnici Vrnjačke Banje na ovaj način ponižavaju Srbiju.

- Severina u Hrvatskoj ne može da održi koncert ni u donjim kukuruzarima, a Beograd joj je napravio karijeru. Nikada nije osudila "Oluju", "Bljesak", Jasenovac, naprotiv, ali nije oklevala da srpskog generala nazove zločincem i Hitlerom. Ovo što se u Vrnjačkoj Banji događa je velika sramota. Ako su opštinske vlasti ljubitelji Severininih egzibicija, neka je pozovu na svoje privatne proslave umesto da o trošku naroda ponižavaju Srbiju. Neka mi samo navedu jedan primer da se iz budžeta bilo koje opštine u Hrvatskoj finansirao nastup nekog srpskog pevača - ističe Milica.

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, imao je kratak komentar:

- Svako ko slavi najveće etničko čišćenje "Oluju", nije dobrodošao u Srbiju.

Pomenimo još i da je Severina pre godinu dana imala koncert u Vrnjačkoj Banji. Tada je njen nastup zatvorio tradicionalni vrnjački karneval.

