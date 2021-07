IGOR KOJIĆ PONOVO ODLEPIO ZA PEVAČICOM: SEVERINA je prošlost, BRESKVICA mu je sad u centru pažnje! Isplivali i dokazi! (FOTO)

Igor Kojić konačno je shvatio da od zajedničke budućnosti sa svojom, još uvek, zakonskom suprugom Severinom nema ništa, pa ju je otpratio sa Instagrama i rešio da krene dalje. U svakom smislu.

foto: Ana Paunković

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, Igor je u poslednje vreme opčinjen mladom pevačicom Anđelom Ignjatović, poznatijom kao Breskvicom, koja je ovih dana u centru medijske pažnje zbog pesme, koju je posvetila svom bivšem dečku Mihajlu Veruoviću Vojažu.

Dokaz da "gde ima dima, ima i vatre" je i to što je među prvim profilima koje je zapratio na Instagramu, nakon što je obrisao Severinu, upravo Anđelin profil.

foto: Printskrin/Instagram

Njemu se kako naš izvor navodi, popularna Breskvica toliko dopada, da joj on stalno odgovara na storije i udeljuje komplimente, međutim, ona za sada ne odgovara na poruke i ne upušta se u konverzaciju sa Kojićem mlađim. Šta više, čak ga ni ne prati na ovoj društvenoj mreži.

Iako se Igor svim silama trudio da odobrovolji Seve da se vide i porazgovaraju o svojoj budućnosti, ona je to više puta odbijala, što je dovelo do toga, da i on "digne ruke".

foto: Printskrin/Instagram

Nakon što su se Igor i Severina otpratili s Instagrama, Kebin sin se oglasio novim objavama kojima je javnosti dao do znanja da se ne opterećuje mnogo zbog novonastale situacije, naprotiv. Kojić uživa na crnogorskom primorju s prijateljima i familijom. Na fotografijama i snimcima Igor ne skida osmeh s lica.

Inače, on trenutno prati svega 30 ljudi, među kojima nema Severine, dok ona ne prati nikoga.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, bračni par dugo nije viđen zajedno u javnosti, a već neko vreme se šuška se navodnim problemima u njihovom braku. Igor je obrisao sve njihove zajedničke fotografije, dok je onu na kojima je samo on sa pevačicinim sinom Aleksandrom, sačuvao na svom profilu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Severininim PR timom, ali i Kojićima, kako bismo čuli i njihov komentar, ali se oni nisu javljali na naše pozive.

foto: Printscreen/Instagram

