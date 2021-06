SEVERINA ODBILA DA SPAVA U KUĆI KOJIĆA, PA BESNO PORUČILA: Igore, neću da vidim ni tebe ni Kebu!

Pevačica Severina Kojić nedavno je boravila u Beogradu, ali je odbila poziv još uvek zakonitog supruga Igora Kojića da se vide i porazgovaraju, ali i da prespava u njegovoj porodičnoj kući na Bežanijskoj kosi, saznaje Kurir Stars.

foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Pevačica je tom prilikom odsela u hotelu. Severina očigledno još uvek ne može da pređe preko nekih stvari svom suprugu, ali ni svekru i svekrvi - Draganu Kojiću Kebi i Olji, koje je svojevremeno i javno potkačila na Instagramu kada je napisala da su njih dvoje pokrovitelji njenog braka.

Naime, ona je krajem maja poslovno dolazila u Beograd, gde snima album. Tako je jedne večeri, nakon uspešno obavljenog posla, izašla i na večeru u jedan restoran u centru Beograda. Sa njom u društvu bili su i Tomica Petrović, njen menadžer, i Filip Miletić, autor brojnih Severininih pesama.

Kada je od svojih prijatelja saznao da mu je supruga u Beogradu, Igor ju je pozvao i zamolio da se vide u kući na Bežanijskoj kosi i da porazgovaraju o pomirenju, međutim, Seve nije htela ni da čuje za to.

foto: Dragana Udovičić

- Igor je ovo video kao idealnu priliku da sednu i porazgovaraju, njemu je jako stalo do Severine. Ona je to odbila, a posebno se bila iznervirala kada joj je predložio da dođe kod njega kući i da bude tamo dok se ne vrati za Zagreb. Ne želi da vidi ni njega ni Kebu ni Olju, i to mu je jasno stavila do znanja. Prekinula je vezu i od tada mu se više nije javljala. Igoru ništa nije jasno, on i dalje ne shvata zašto se ona ljuti na njega. Povukao se jako u sebe i ne želi da priča o ženi i problemima u braku. On je voli kao prvog dana i sve bi dao da se stvari između njih vrate u normalu - prenosi izvor blizak Kojiću.

U međuvremenu, Igor je pored Severine, na Instagramu zapratio još nekoliko profila, ali nijedan nije ženski. Obrisao je skoro sve njihove zajedničke fotografije, osim dve, dok je one na kojima je samo on sa pevačicinim sinom Aleksandrom, sačuvao na svom profilu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Dok Severina najčešće boravi u Zagrebu, u stanu koji je nedavno opljačkan i snima dugo očekivani album, Kojić se posvetio religiji i fudbalu, ali je ponovo počeo i da se intenzivnije viđa sa svojim starim prijateljima, što nije bio slučaj kada je konstantno provodio vreme sa suprugom. Da je ovo tačno, dokaz je i njegovo prisustvo na fudbalskoj utakmici mlade reprezentacije Srbije na stadionu "Rajko Mitić", gde je naše igrače sa tribina bodrio sa prijateljem.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Severininim PR timom, ali i Kojićima, kako bismo čuli i njihov komentar, ali se oni nisu javljali na naše pozive.

foto: Printscreen/Instagram

Stare fotke Seve pravi Igora ljubomornim seksi fotkama s Maldiva Mnoge Severinine pratioce na Instagramu zbunile su njene objave početkom ovog meseca, kada je nekoliko dana zaredom postavljala fotke u kupaćem kostimu sa Maldiva. Ipak, kako Kurir saznaje, Seve se u tom trenutku nalazila u Zagrebu. U pitanju je stari set fotografija, a neke od njih je objavljivala i za svoj rođendan. - Severina je te fotografije sa Maldiva objavljivala namerno. Prvenstveno da bi Igora učinila ljubomornim i da bi mislio da je otišla na egzotično putovanje bez njega. A osim toga, i da bi pokazala svoju savršenu figuru u kupaćem kostimu, jer je tada izgleda savršeno, trenirala je bukvalno svaki dan. Sve je zbunila tim slikama, pa je tako dok su Igor i njeni fanovi mislili da se brčka i uživa daleko od Hrvatske, ona sa saradnicima snimala pesme u Zagrebu - završava izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/A.P.

foto: Kurir

Bonus video:

01:47 DA LI JE IGOR I DALJE JEDINI? Ovaj detalj na Severininom Instagramu otkrio ISTINU o njihovom braku? (KURIR TELEVIZIJA)