SEVERININ STAN TIPOVAN: Provalnici pevačicu pratili danima, kameru isprskali sprejom!

Stan Severine Kojić u Zagrebu opljačkan je pre dva dana, o čemu je Kurir juče pisao. Provalnici su, kako navode izvori iz Hrvatske, danima pratili pevačicu i čekali da napusti svoj dom, a sumnja se da je njen stan tipovan. Oni su u penthaus upali kada je Kojićka napustila stan i zajedno sa svojim menadžerom Tomicom Petrovićem otišla na sastanak.

Inače, kako su objavili pojedini hrvatski mediji, lopovi, kako bi sakrili tragove, sprejom su isprskali video nadzor na zgradi preko puta pevačicine, dok je kamera na Sevinoj zgradi bila pod čudnim uglom.

Inače, taj ceo kvart je pokriven kamerama, pa se policija uzda u snimke kao pomoć u rasvetljavanju ovog slučaja. Kolika je tačno materijalna šteta i šta su sve od nakita odneli, još uvek nije saopšteno, a Seve je juče ujutru nekoliko sati provela u razgovoru s inspektorima u policijskoj stanici. Kućna pomoćnica, koja je bila u stanu i koju su, prema pisanju hrvatskih medija, pljačkaši vezali, nema povrede, ali je uplašena i ima traumu zbog svega što je preživela. Inače, ona je nova pevačicina spremačica, kod nje radi tek nekoliko meseci.

I hrvatska zvezda potresena je nakon neprijatnosti koju je doživela. Ona se oglasila na dan pljačke, ali nije želela da priča o materijalnoj šteti.

- Ovo danas... Razumete da ne mogu ništa da kažem. Neka su svi, pre svega, živi i zdravi. Naravno da neke ukradene stvari za mene imaju pre svega sentimentalnu vrednost, ali s tim ću se lakše nositi. Stvari imaju vrednost, ali se mogu nadoknaditi - rekla je Severina za Jutarnji list.

Njen PR je za Kurir potvrdio da se svi dobro osećaju.

- Hvala Bogu, svi su dobro. Za sve ostalo vas moramo usmeriti na policiju. Hvala na razumevanju - poručio je Davor Grgin, koji je i jedan od pevačicinih najboljih prijatelja.

Inače, u ovom istom naselju 2017. godine opljačkan je stan Maje Šuput. Iz njenog penthausa veliline 160 kvadrata lopovi su odneli nakit, tehničke uređaje i gotovinu, kao i rezervne ključeve od automobila. Šteta je procenjena na nekoliko desetina hiljada evra. Maja je u to vreme bila na odmoru u Meksiku.

Nije Seve jedina

Lopovi ojadili i Popovića, Miroslava, Cakanu, Nadu Topčagić, Lepu Lukić

Severina je samo još jedna u nizu poznatih ličnosti koje su se našle na meti lopova. U martu 2018. godine opljačkana je kuća Saše Popovića, a lopovi su odneli ceo sef u kojem su bili skupoceni satovi i važna dokumenta.

Kuća Miroslava Ilića je opljačkana 2007. godine dok je on imao koncert u beogradskoj Areni. Lopovi su mu odneli 100.000 evra i nakit. Pre pet godina i Lepoj Lukić su lopovi upali u stan i to dva dana pred koncert u Sava centru. Ona je u to vreme spavala. Ukradeno joj je 900.000 dinara i 1.600 evra. Pljačkaši su upadali i u kuće Lee Kiš, Nade Topčagić, Cakane, Aleksandre Bursać i drugih.