NADA SE IZVINILA MIRJANI: Kaže da veruje da je Devin Ilićev sin i da joj je žao što je tako bez veze lupila

Pevačica Nada Topčagić zvala je Mirjanu Antonović da joj uputi izvinjenje posle izjava da veruje da Devin nije sin Miroslava Ilića, te da bi ona znala da je između pevača i Mirjane bilo nečega. Naime, Mirjana je u objavi na Fejsbuku navela da oprašta Nadi i da moli ljude da učine isto.

- Dragi prijatelji, ovih dana smo se iznervirali povodom izjave Nade Topčagić. Jutros rano me je Nada nazvala, priznala mi da je u afektu sve te stvari rekla i izvinila se. Kaže da veruje da je Devin sin Miroslava Ilića, pošto liče jedan na drugog i da joj je žao što je tako bez veze lupila - počela je Mirjana.

- Moj stav je da ne tražim motiv, već kad se neko izvini da mu oprostim. Svi, a pogotovo žene, treba da podrže izmenu zakona na obaveznu DNK analizu. Ovo više nije samo Devinova borba, već je zahvatilo veći okvir borbe za održavanje porodične ćelije i zaštitu mnogobrojne ugrožene dece. Miroslav je postao najmanje bitan. Vama neizmerno hvala na vašoj velikoj ljubavi i podršci Devinovog slučaja i mene, i zamolila bih vas da nađete mesto u srcu da Nadi oprostite. Nije znala šta priča. Voli vas vaša Mirjana - napisala je ona u svom statusu.

Novinari Kurira su pozvali Nadu, da bi proverili da li je istina da je zvala Mirjanu, što je ona i potvrdila.

- Rekla sam to šta sam rekla. Šta je bilo - bilo je, neću da se svađam ni sa kim. Neka svako vodi svoju životnu politiku. Istina je da sam pozvala Mirjanu, kao žena ženi sam se izvinila. Tog dana kada sam to izjavila sam bila van sebe i nisam mislila na te teme, ali otišlo je i nema nazad. Gledala sam kako se neki čepe po onim plažama u Dubaiju i Egiptu, pa je tema bila neka druga priča i sve se to samo uvezalo. Ne razmišljajući sam to izjavila. Ali, nije moje da ja ulazim u te stvari, za to postoji sud i oni će to tamo i da reše. Miroslava izuzetno cenim i poštujem. Tolike godine smo prošli sve i svašta. Uvek sam tu za njega i mislim da nije moje da je uvredim nijednu porodicu. Posebna je ova situacija jer je u pitanju dete i nije moje da ja donosim konačne odluke, nego sud. Miroslav je moj prijatelj i kolega i najveći pevač koji postoji. Žao mi je kroz šta prolazi. Rešila sam da pozovem Miirjanu, jer imam i ja porodicu i ničiju ne želim da uvredim. To je tako ispalo, i šta god da je prava istina, to se mene i ne tiče - završila je Nada.

