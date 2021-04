ILIĆEVA LJUBAVNICA STIGLA U BG SA DEVINOM ZBOG DOKAZIVANJA OČINSTVA: Miroslav sina nikad nije hteo da VIDI, ni jabuku mu nije dao

Mirjana Antonović, koja sa Miroslavom Ilićem ima vanbračnog sina Devina, doputovala je Beograd zajedno sa sinom kako bi prisustvovala ročištu, koje je zakazano za 8. aprila Palati pravde.

Naime, kako je ranije rekla Antonovićeva, pevač je ima pogrešnog savetnika pored sebe, suprugu Gordanu Ilić, koja ga je odgovorila da uradi DNK analizu i time dokaže da je on zapravo otac. Naime, Miroslav Ilić je odbio da priloži DNK uzorak u okviru sudskog postupka koji protiv njega vodi bivša partnerka Mirjana Antonović, kako bi dokazala da je pevač otac njenog sina Devina.

Miroslav Ilić je na poslednjem održanom ročištu tražio da se utvrdi da li je Mirjana Antonović zaista Devinova majka, čime je ona bila šokirana.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

"To što Miroslav pokušava da pobegne od DNK analize je suviše smešno. Mi ne planiramo da dolazimo tokom leta u Srbiju jer smo taj put odložili do kraja godine. Gde god da pobegne ne može da se sakrije jer uvek u Beogradu možemo negde da se sakrije. Može da se krije gde god želi, ali ne može da pobegne od sebe. Do sada sam mislila da će Miroslav doći sebi. Svaki put sam pokušavala da nađem opravdanje za njegove postupke, međutim više neću jer me je povredio kada je rekao da ne želi da upozna svoga sina. Oni su se dogovorili telefonom da se nađu, ali je Gordana zapretila Miroslavu i on nije došao", rekla je ranije Mirijana, koja je dodala da smatra je Devinu potreban Miroslav kao otac.

Ona takođe ističe da je njena i Miroslavova veza bila puna ljubavi i da ju je vodio u Mrčajevce, gde se nisu krili.

"Mi smo javno živeli zajedno, čak me je vozio u Mrčajevce. Nisam želela bilo šta silom da mu tražim. Nikakve pare. Ako Miroslav sam nije osećao moralnu obavezu, nisam želela da ga forsiram. Moram da priznam da me je malo bolelo kada sam pročitala da je Miroslav zetu poklonio sat od 15.000 dolara i time se ponosio i hvalio, a sa druge strane, rođenom detetu u životu jabuku nije kupio", rekla je jednom prilikom Mirijana.

Mirjana je čak i napisala i biografiju o svom životu, o vezi sa Miroslavom Ilićem, a veliku podršku u borbi za očinstvo priža joj i Lepa Brena, koja više nije u dobrim odnosima sa pevačem upravo zbog Mirjane.

Slavuj iz Mrčajevaca Miroslav Ilić je čak podneo krivičnu prijavu protiv svoje nekadašnje ljubavi Mirjane Antonović za krivično delo proganjanja i diše mu za vratom.

Podsetimo, Devin je pokušao da se vidi sa ocem 2008. godine, ali mu to tada nije pošlo za rukom. Miroslav nije hteo ni da čuje da se sretne sa sinom, za kojeg tvrdi da nije njegov. Inače, Mirjana, Ilićeva nekadašnja ljubavnica je za Kurir dala prvu ispovest, u kojoj je detaljno opisala svoju vezu sa Slavujem iz Mrčajevaca, pričala o njihovom detetu, pretnjama koje je dobijala od pevačeve supruge Gordane i o još mnogo toga.

- Dete je raslo, a Miroslav se javljao sve ređe i na kraju je prestao da zove. Poslednji put je video sina kad je imao 18 meseci. Našli smo se u „Interkontinentalu“. Kupio je zlatni lančić s krstićem i stavio ga detetu oko vrata. Devin i dan-danas nosi taj krstić. To je jedina stvar koju je Miroslav podario svom detetu. Nakon nekoliko godina pozvao nas je još jednom. Pitala sam ga kad je „pušten iz zatvora“. Nije više zvao - ispričala je tada Mirjana za Kurir.

Kako su se voleli Miroslav i Mirjana

“Većina ljudi misli da nas je Brena upoznala nije nas Brena upoznala. On je došao u Njujork, gde je imao koncert sa Nadom Obrić. Ja u to vreme nisma znala ko je Miroslav Ilić, jer nisam imala puno kontakta sa Srbijom, a nije ni interneta bilo. Ja sam živela malo povučeniji život, a na nagovor moje drugarice, koja je insistirala, otišle smo na koncert u društvu jednog mog dobrog prijatelja. Pošto sam sedela u prvom redu, Miroslav je non-stop dok je pevao gledao u mene. On je posle koncerta zamolio mog prijatelja da ja odem iza bine i upoznamo se. Ja sam u početku to odbijala i rekla: “Ma, kakvi, ja iza bine ne idem!”. Međutim, na njegovo insistiranje na kraju sam otišla i tako smo se upoznali, pa otišli na večeru i tako je to počelo. Sve to desilo se ’83. godine, kada je on već bio oženjen i imao decu, ali ja to tada nisam znala. On je tada počeo svoju karijeru, tako da ništa nisam znala o njemu”, pričala je u svojoj ispovesti.

"Nakon upoznavanja, on je odlazio za Kanadu i non-stop me je zvao. Mi smo znali i po 6 sati da pričamo, a tada je to bilo toliko skupo, ali, eto, nekako smo se snašli. U vezu smo stupili vrlo brzo nakon upoznavanja, nakon čega me je on pozvao da dođem u Srbiju i tada sam se upoznala sa Brenom. Oni su imali neki zajednički veliki koncert u Beogradu. Ja sam bila u bekstejdžu sa Miroslavom, a Brena je prolazila pored sobe u kojoj smo mi bili, ali kako je prošla tako se vratila, ušla u sobu i pitala Miroslava: “Ko je ovo? Ko je ova žena? Ja nju nisam upoznala, a izgleda kao živa lutka”. Eto, tako smo se Brena i ja upoznale i posle toga smo otišli svi zajedno na večeru”, otkrila je ona.

“Ja sam kasnije saznala da je on bio oženjen. Međutim, živeo je sam u Beogradu, a meni je rekao da ima probleme, da se silom oženio. Ja sam sve to shvatila kao razvod braka, pošto sam ja imala isti problem. Pošto je živeo sam, kad god sam ja bila u Beogradu - bila sam sa njim u njegovom stanu. Pričao mi je da je nesrećan u braku, čak me je posle određenog vremena i zaprosio i pitao me da budem njegova žena. Bez obzira na sve, u tom trenutku sam bila jako srećna, verovala sam mu i mislila da će sve to on da reši. Međutim, njegova situacija se zakomplikovala, sin mu je postao bolestan i morao je njih da obezbedi. U tom trenutku ja sam već bila u nekom osmom mesecu trudnoće, a njegova tada zakonita supruga počinje da me maltretira, konstantno je zvala i pretila. Cela ta situacija mene je jako uplašila i, naravno, uplašila sam se za svoje dete, spakovala i vratila se natrag za Ameriku”.

Mira je potom ispričala kako se osećala kada je saznala da je u drugom stanju.

- Pa šokirala sam se, uplašili smo se i Miroslav i ja, jer sve to bilo je neplanirano. Bila su pomešana osećanja, sa jedne strane nastaje problem, a sa druge opet smo srećni jer to je nešto naše”, ispričala je Antonovićeva, pa otkrila kako šta joj je Miroslav tada rekao.

“‘Molim? A, zaglavila si. I, šta ćemo sad?’, to mi je rekao kad sam mu saopšila. On je toliko bio srećan zbog bebe, čak mi je ljubio stomak kad je malo porastao. Već smo bili vereni kada sam saznala da sam u drugom stanju”, tvrdi ona.

Mirjana Antonović tvrdi , takođe, da se sa pevačem poslednji put videla kada je njen sin Devin imao 18 meseci i da mu je tada dao zlatni lančić.

“Sećam se, bili smo u “Interkontinentalu” kada je on došao. Igrao se sa detetom i bio je sa nama, tada mu je i dao taj zlatni lančić. Kad god bi ga spustio i krenuo ka vratima, mali bi počinjao da plače, i plače… On se tri puta vraćao da ga uzme. Kao da je nešto osećao da ide na put, da će se razdvojiti…”, prisetila se ona i dodala da ju je Miroslav uveravao da će srediti situaciju sa suprugom Gordanom, ali da nije mnogo verovala u to.

Mira je istakla da je zahvalan bivšem suprugu što je pristao da da prezime njenom sinu Devinu kada je bilo vreme da ga upiše u školu.

“Bila je 1984. godina kada smo Miroslav Ilić i ja bili na turneji. Imali smo koncert u Njujorku kada se Miroslav slavno ili neslavno zaljubio u Miru Antonijević. Miroslav i ja smo završili koncert i otišli u neki ekskluzivni restoran. Tada sam otvorila jelovnik i rekla sam: „Ja sam sada nešto napravila u svom životu, daj da konačno nešto probam što nisam dosad jela.“ Njih dvoje su non-stop pričali i ljubili se, dok sam razmišljala šta da uzmem od jela. I ja uzmem artičoke”, ispričala je Brena za “Grand njuz”.

