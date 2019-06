NIJE LAKO SLAVUJU IZ MRČAJEVACA! Neće je lako skinuti s grbače! Mirjana Antonović ponovo proziva Miroslava na društvenim mrežama!

Pevač Miroslav Ilić pre dva dan došao je u Prvi osnovni sud u Beogradu na saslušanje povodom tužbe koju je podneo protiv svoje Mirjane Antonović i to za proganjanja.

Prilikom saslušanja Miroslav Ilić je dao iskaz u kom je naveo da mu je Mirjana Antonović slala poruke koje je doživeo kao proganjanje, a sad se oglasila na društvenim mrežama i Mirjana.

"Dragi moji prijatelji, Miroslav je saslušan sad će biti red na mene. Mislim da mojim prijateljima ne moram puno da objašnjavam. Sa ovom glupom tužbom neće uspeti da zaobiđe glavno suđenje. Mogu samo da vam kažem da je glavno suđenje u vezi Devina zakazano za 14. oktobar. On zna da se približava vreme da istina izađe na videlo, a vreme za laži ističe. Ovo su ocigledno njegovi poslednji trzaji. Sve je vec pokusao nebili zaustavio slucaj. Nezna vise sta bi. Možda misli da me uplaši sa ovim potezom. Treba samo da se upitate zašto Miroslav nije odleteo da priloži DNK i dokaže da govori istinu? Mogu vam reći da je sve velika glupost. Naveo je proganjanje sa tekstovima i jednu priču iz moje knjige kad sam ga iznenadila pre 30 godina. Današnja tehnologija nam je, hvala Bogu, omogućila da blokiramo osobe sa kojima ne želimo da komuniciramo. Da nije tako sudnice bi bile prepune ovakvih kao što je Miroslav. Kad sam ga iznenadila pre 30 godina bili smo još uvek u vezi. On vrlo dobro zna šta se sa Devinom i samnom dogovarao i diskutovao. Mogu samo da predpostavim da je kućna censura povećala pritisak i zbog toga izvodi jednu glupost za drugom - mapisala je Mirjana na svom profilu na pomenutoj društvenoj mreži.

Podsetimo, suđenje oko očinstva, na kom MIrjana pokušava da dokaže da je pevač Miroslav Ilić otac njenog sina Devina traje godinama unazad.

