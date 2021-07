ŠA JE ZAVRŠIO SA MNOM ZAUVEK! Pevačica BESNA: Ujeo me je za srce, NIKAD mu neću oprostiti! PORUČILA MU OVO U PROGRAMU UŽIVO! ŠOK!

Gost Pulsa Srbije na Kurir televiziji bila je Sandra Rešić koja nam je ispričala svoje utiske nakon izlaska iz rijalitija.

foto: Kurir televizija

- Čudno se osećam nakon što sam izašla iz rijalitija, ne mogu da se naviknem. Imam momente da želim da se zatvorim u stan i da ne izlazim i ne viđam ni sa kim. Ako se ovako nastavi, sigurno ću otići da porazgovaram sa nekim ko može da mi pomogne. Ja sam zadovoljno svojim učešćem i ne bih ništa promenila, jedino što mi je žao je zbog Nenada Aleksića Ša i Tare, što sam im bila drug. Pogotovo njemu - rekla je pevačica pa nastavila da govori o svom odnosu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Kurir televizija

- Dosta puta sam mu pružila ruku kad mu je bilo najteže, spuštala sam loptu kad god da me je vređao. Mislim da je to što je uradio pakao i ne opravdavam to, karma je čudna stvar i mislim da dobija sve što zaslužuje. Od mene i Đedovića je tražio savete, ja sam ga štitila a on je meni vratio tako što kad se pomirio sa Tarom nije uopšte obratio, a dan pre toga smo bili najbolji na svetu. Kad ga je novinar pitao da li je to istina, on je rekao da nije. Da li ne sme od Tare, ili ga je sramota, ne znam. Ujeo me je za srce, nikad se nećemo pomiriti. Za mene je završio za ceo život, da moli ispred moje zgrade, ne vredi. Da mi kupi 3 stana, džaba. Želim mu sve najbolje u životu i verujem da će dobiti sve što zaslužuje - oštra je bila Sandra.

Kurir.rs/M.L.

