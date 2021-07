GASTOZ BACIO OKO NA ŽENU OD SULTANA! Marinković i Milentijevićeva su bili prisni 2019. kada su se zajedno provodili na ŽURKI!

Nenad Marinković Gastoz ponovo je bacio oko na Tijanu Milentijević, poznatiju kao "žena od sultana" zbog hit pesme koju je snimila prošle godine i zahvaljujući kojoj je postala poznata.

foto: ATA

Njih dvoje su se nakon tri godine sreli na festivalu u Vrnjačkoj Banji koji je održan u utorak veče, a na kojem su oboje nastupili i dobili nagrade. Upravo tamo su proradile varnice, bar sa Gastozove strane, koje su se zapalile još 2019, kada se nekadašnja zvezda "Granda" upoznala sa rijaliti zvezdom, jutjuberom i pevačem. Tada su se, kako su tvrdili upućeni, nezaboravno proveli na jednoj zabavi, a zajedničke slike i snimke su postavljali na društvene mreže. Ipak, ništa konkretno se nije dogodilo, pa je Gastoz ubrzo nakon toga uplovio u vezu s drugom devojkom.

foto: ATA

Međutim, kada su se sreli na manifestaciji pre nekoliko dana, sve oči su bile uprte u njih. U bekstejdžu se Marinković trudio da bude što bliže pevačici, a kada se manifestacija završila, njih dvoje su se našli sto do stola u restoranu na zabavi. Slučajno ili ne, tek Tijana je bila Gastozu nadohvat ruke. Pobednik jedne od sezona "Parova" je to iskoristio da bi razgovarao s njom, pokazivao joj nešto na telefonu, a u jednom momentu ju je i zamolio da mu otpeva omiljenu pesmu njegove majke "Od tebe dušu da grešim" Snežane Đurišić. Tijana se latila mikrofona, pustila glas, a on ju je sve vreme snimao dok je pevala. Žurka je potrajala do ranih jutarnjih časova, on se gotovo nije odvajao od nje, a onda ju je, saznajemo, i pitao da odu zajedno do hotela. Da li je otkrila njegove namere ili ne, međutim, Tijana mu se zahvalila i objasnila da je s prijateljima i da nema nameru da se odvaja od njih. Marinkoviću nije bilo pravo, ali se s njom srdačno pozdravio i nastavio svojim putem.

Zaljubljena sam Tijana Milentijević je ponovo srećna u ljubavi. Ona je je poslednjih meseci u vezi sa Medijem, pevačem iz Bugarske. O novom izabraniku ne želi javno da govori, ali je u razgovoru za Kurir istakla da je srećna u ljubavi. - Zaljubljena sam, ali o tome neću da govorim za medije. On je svetska zvezda, nema veze sa našom javnom scenom, ali je i te kako poznat i popularan - rekla je Tijana.

foto: ATA

kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

