FRAN PUJAS KIVAN NA PAULI HUBLIN! SVE MU JE PREKO GLAVE: Mogu da nađem 10 puta bolju devojku od nje! Evo šta kaže o njenom OCU!

Bivši zadrugar Fran Pujas kaže da više ne razmišlja o pomirenju s bivšom devojkom Paulom Hublin i otkriva da je ona sada mrtva za njega. Fran tvrdi da mu je dosadno da u poslednje vreme odgovara na pitanja o bivšoj i tvrdi da će da joj nađe deset puta bolju zamenu.

- Kad sam napustio imanje, ljudi su me prvo pitali kako sam, a onda da li ću da se pomirim s Paulom. Verujte da mi je toga preko glave i od toga nema ništa. Ona je mrtva za mene posle svađa koje smo imali, nemam nameru da se vraćam na sve te stvari. Ljudi misle da sam ja najviše kriv što smo se rastali, ali realnost je drugačija. Ona je žensko i kad se svađamo u rijalitiju ja ispadam najgori što histerišem i tako cela krivica spadne na mene. Ona je jednako kriva, ali sad je kasno za bilo kakvo pomirenje. Mogu da nađem deset puta bolju devojku i neću u prošlost da se vraćam. Najviše me je iznerviralo kad je Paula rekla da nikad neću moći da nađem devojku kao što je ona i zbog toga ću sve da ubedimu suprotno. Kad radim nešto iz inata, uvek ispadne onako kako sam zamislio - priča Fran i otkriva da mu je sada najvažnije da vreme provede s porodicom, a najbliže planira da časti putovanjem na egzotičnu destinaciju.

- Mnogo mi je falila porodica dok sam bio u rijalitiju jer smo svi mnogo vezani jedni za druge. Planiramo svi da otputujemo na nekoliko dana na odmor, a dogovaramo se oko jedne egzotične destinacije. S majkom sam pričao o Pauli jer me je pitala šta se sada dešava, ali sam joj objasnio da je to završena priča. Ona voli Paulu, ali bitnija će uvek da joj bude moja sreća. Fran tvrdi da će neko vreme da bude u Beogradu, ali i da priprema iznenađenje za sve koji su ga podržavali tokom 10 meseci, koliko je proveo u rijalitiju.

- Ostajem do daljeg u Beogradu, tu su sada i moji, ali se oni uskoro vraćaju. Pripremam jedan projekat i vezan je za muziku, ali ne smem još da pričam o čemu se radi dok ne bude sigurno da je saradnja koju planiram moguća. Imam velike planove jer sam shvatio da bi trebalo da se bavim muzikom pošto kroz nju umem dobro da iskažem emocije. Možda prvu pesmu posvetim bivšoj, to se nikad ne zna! Ipak smo mi bili dugo zajedno i nema ničeg lošeg u tome da se peva o bivšima - poručio je Pujas.

Paula Hublin je po izlasku rekla da ne veruje da će Fran ikad da prestane da je voli, čime nastavlja da ga bocka iako su se kamere rijalitija odavno ugasile.

- Vidim da je Fran sada u fazonu da me pljuje na svakom koraku, a najviše ga boli to što je svestan da od mene ne može imati bolju. Bez lažne skromnosti, samo konstatujem jer znam da ga nijedna ne bi trpela jer mu je ponašanje katastrofalno. Bila sam tu za njega, pomagala kad ni njegovi najbliži nisu, krila prestupe i krađe i da ne nabrajam dalje. Ko bi to radio? Stavljala sam glavu u torbu zbog njega, ali to nikada nije znao da ceni. Sada je za sve kasno, ali želim mu sve najbolje - poručuje Paula bivšem.

Fran Pujas kaže da ga je posle rijalitija nazvao otac Paule Hublin Matija Hublin, pa mu je preko telefona zamerio to kako se ponašao prema njegovoj naslednici, a tom prilikom su se i posvadali.

- Paulin otac me je napao jer sam mu vređao ćerku, a hit mi je što se postavio kao da ona meni nijednu ružnu reč nije rekla. Vređao me je preko telefona, svašta mi je rekao i tada smo se svađali, ali sam iz poštovanja prema čoveku koji je stariji od mene bio ljubazan. Bio sam fer iako nemam obavezu da budem, ali, kao, računam, bio sam s Paulom dugo i red bi bio da prema njenim roditeljima budem korektan, pa čak i ako oni nisu prema meni - rekao je Fran.

