TREBA DA TE DRŽI NA UDICI, KAKAV OTAC, TAKVA ĆERKA! Fran otkrio da li je u VEZI sa Anđelom Vešticom, priznao da su bili BLISKI!

Fran Pujas je u emisiji otkrio da li je u emotivnom odnosu sa Anđelom Vešticom, a onda spomenuo i Paulinog oca Matiju.

- Da li si u vezi sa Anđelom Vešticom? - pitao je Milan.

- Nisam ni sa kim u vezi. Anđela i ja smo se videli par puta, popili piće i to je to. Možda jesmo bili malo bliski, ali to je to - priznao je Fran.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam znala da se viđa sa njom. Ja se ni sa kim ne viđam - rekla je Paula.

- Da li te je pogodilo to što ide levo-desno? - pitao je Milan.

- Ne, to je on i pričao tamo, ništa neočekivano - istakla je Hublinova.

- Čuo sam i ja svašta, da je išla kod Đukića posle žurke - dodao je Fran.

- To nije istina, ja sam sve vreme u Beogradu sa ocem, mi smo u stanu, ne odvajam se od tate. Nisam bila kod Filipa, niti me je iko zvao. Upoznali smo se, čujemo se prijateljski, ni sa kim se ne viđam - istakla je Paula.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nešto je baš fina postala posle Zadruge - prokomentarisao je Fran.

- Moj tata ima apsolutnu kontrolu, ne idem ni do frizera bez njega - rekla je Hublinova.

- Tako je i bolje, da te drži na uzici - odbrusio je Pujas.

- Ja nisam pas da me tata drži na uzici - odgovorila je Paula.

- Meni je sve ovo smešno. Njen otac se prao od mene. Naravno da nije u redu što sam je vređao tamo, ali ona je imala mnogo gorih odnosa tamo od mene - govorio je Fran.

foto: Printscreen/Zadruga

- Moj otac ne priča o Franovim uvredama, nego moj tata nije znao da je Fran bio po zatvorima, da se drogirao, da me je udario... Čula sam sve što je Fran pričao, Mini u pušionici priča da je sve vreme zaljubljen u nju, da je hteo sa mnom da prekine još u Zagrebu. Molim svoje cure da sve klipove objave sada. Rekao je da nikad nije bio zaljubljen u mene, da je hteo da me iskoristi da uđe u Zadrugu. Upravo sada idu klipovi! - istakla je Hublinova.

- Kakav otac takva ćerka, laže kao i nje otac... Koliko može da laže za ovo. Ja sam pušio travu kod tebe kući, a tvoj otac me je provalio - dodao je Pujas.

- Nije znao da si bio u zatvoru, da si me udario i na sve to ti mene pljuješ. Da ti nije bilo mene, ti bi bio sada u zatvoru ili u nekoj "grabi" - rekla je Paula.

- Zahvalan sam ti i to je to - odgovorio je Fran.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/M.M.

