DEČKO JOJ SE SKIDA, A RADA ZGROŽENA TEINIM KUĆNIM VIDEOM: Meni ne mogu da se dese EKSPLICITNI snimci

Pevačica Radmila Manojlović već punih deset godina uspešno održava svoju karijeru, a kako nikada nije bila od onih koje svoju karijeru grade na skandalima, Rada je prokomentarisala eksplicitne snimke svojih koleginica.

- Više ni intimni snimci nisu zanimljivi. Sve traje tri dana. Sve se ubrzalo. Mojoj publici nije potrebna moja golotinja njima trebaju pesme. Golotinje na estradi danas ima više nego ikada, pitam se šta je sledeće, izgleda da više ni p****** nisu zanimljivi. Jako se sve ubrzalo i postali smo čudni kao narod - zgroženo je rekla pevačica potom spomenula nedavni porno sadržaj njene koleginice Tee Tairović.

- Nisam videla eksplicitni snimak koleginice Tee Tairović, ako je to neko objavio kome je ona verovala, to nije u redu i ima moju podršku. Meni tako nešto ne može da se desi, ja vodim računa o tome - samouvereno je rekla Manojlovićeva i osvrnula se na to što se njen momak Haris fotografiše golišav na Instagramu i otkrila da li joj to smeta.

- Ne, uopšte. Mora da se vidi ta raskoš. Zašto da ne. On ima šta da pokaže - ponosno je istakla pevačica u emisiji kod Bože Dobriše.

