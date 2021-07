ŽENE SU HTELE DA PADNU U NESVEST KAD SU ME VIDELE U TERETANI 6. DAN OD POROĐAJA: Mia skinula 8 KG i hoće još, nije joj prijatno!

Pevačica Mia Borisavljević otkriva da je nakon porođaja izgubila osam kilograma, iako joj pored dva deteta nije fokus na fizičkom izgledu.

Otkriva da ne planira ponovo da zatrudni jer joj je četvoročlana porodica idealna, a suprug Bojan joj pomaže sve oko bebe. Mia je pre nešto više od dve nedelje rodila je ćerkicu Teu, a kako kaže, sam porođaj je protekao odlično i beba je baš onakva kako je sanjala da će biti.

foto: Pritnscreen

- Porođaj je prošao neverovatno lako, organizovano i brzo, zahvaljujući mojoj doktorki. Porodila sam se na carski rez, spinalnom anestezijom, isto kao prvi put bila sam budna i svesna i oporavak je samim tim bio lakši. Kada sam ugledala Teu, rekla sam: "Znala sam da je crna, istu ovakvu sam je sanjala još dok nisam znala ni da li nosim devojčicu ili dečaka". Posle tog sna rekla sam Bojanu, dobićemo opet devojčicu ali sada sa crnom kosom - kaže atraktivna pevačica, a na pitanje da li bi volela i treće dete kroz osmeh objašnjava:

- Mislim da je četvoročlana porodica idealna!

Veliku pomoć oko bebe Mia ima od supruga Bojana, a kako otkriva, tokom noći su oboje budni i ustaju kada je to potrebno.

- Bojan i ja ustajemo noću. Ne vredi, to mora tako u početku - priča Borisavljevićeva i dodaje da je Ema presrećna zbog uloge starije sestre:

- Ema obožava Teu, rekla mi je: "Mama, hvala ti što si mi rodila seku".

Mia je bila aktivna trudnica, a nakon porođaja se odmah vratila u studio i posvetila muzici, ali i krenula sa treninzima.

foto: Printscreen/Instagram

- ...Moj fitnes studio radi punom parom. Otišla sam tamo šesti dan od porođaja, žene kad su me videle pale su u nesvest. Ali to sam ja, moram da radim i to me istinski čini srećnom - kaže pevačica i kroz osmeh objašnjava da joj se kilogrami nisu istopili sami od sebe:

- Samo ću vam reći da kad sam došla iz porodilišta stomak mi je bio toliki da je Ema pitala: "Mama, je li sada unutra bata"? Osam kilograma je već otišlo, ali imam još nekih šest, sedam da skidam i nije uopšte prijatno. Sva sreća imam svoje sprave za topljenje i znam da ću se rešiti viška, ali sam svesna da prvih mesec, dva moram da imam strpljenja i da mi fokus i prioritet bude na drugim stvarima. Posle ćemo lako.

Mia kroz osmeh otkriva da njen suprug zbog pandemije nije mogao da prisustvuje porođaju, ali je lepe vesti čekao ispred bolnice i čekao kad će bebu uzeti u naručje:

- Bojan je bio ispred porodilišta sve vreme. A kada je došao trenutak da je uzme, on i Ema su se takmičili ko će pre.

foto: Tamara Trajković

Kurir.rs/K.Đ/Blic