CELI STAN SAM OPREMILA NA BUVLJAKU Nadica Zeljković već 4 GODINE ispod jastuka drži DŽEMPER natopljen suzama, a razlog je POTRESAN

Nadica Kamel, koja je pobedom u Zadruzi 4 zaradila 50.000 evra, otkrila je da je njen stan u Zrenjaninu sve opremljeno u znaku Kije. Nadica u spavaćoj sobi ima najviše ćerkinih fotografija i sitnica koje je joj je upravo ona poklonila.

- To je nekada bila spavaća soba davnih godina, gde je stajao krevetac za moju Kiju. Nakon toga smo napravili devojačku sobu za ćerku, a sada je to moja oaza mira. Interesantno je da ispod jastuka imam džemper koji čuvam od kada je ona ušla u rijaliti. Na njemu postoji i fleka koliko sam brisala suze. Kad god mi je nedostajala, uvek zagrlim džemper i on je preživljavao sve moje suze. Bio je natopljen suzama. Govorila sam samoj sebi da ne treba da plačem. Sve je u znaku Kije, jer je moj život ona. Većina stvari je mojih ruku delo. Sve sama pravim, razne jastuke, činice i sitnice - priznala je Nadica.

- Pored komode se nalazi moj omiljeni poklon, kada je Kija završila sedmi razred i kupila mi ram sa njenom fotografijom. Pored se nalazi prsten moje majke i jedini novčić koji sam izvukla iz česnice u „Zadruzi" - kaže pobednica „Zadruge“ koja slabo provodi vreme u kuhinji.

foto: Vladimir Šporčić

- Slabo se nalazim u kuhinji, samo kada treba nešto da se oriba, tu sam ja. Nisam sjajna kuvarica. Ako malo bolje pogledate i kuhinja je u znaku Kije. Jedva sam čekala da uđem u stan nakon rijalitija i da se opustim. Stalno mi je majka bila na pameti, sama je bila tu deset meseci. Kija je brinula sve vreme o njoj, uvek je tu za nju. Ponosna sam na nju što voli baku. Zove je skoro svakodnevno i to baki izmami osmeh na lice. Pored Kije, zamenila me je i sestrina ćerka. Nama su porodični odnosi najbitniji. Uvek sam govorila volite svoju decu, ne mrzite moje. Drago mi je što nas Kija nikada ne zaboravlja, ali zaista je uspešna. Sad kad sam bila u "Zadruzi", ta moja rečenica se ispostavila i tačnom - smatra Nadica, koja najviše vremena provodi u dnevnom boravku.

foto: Vladimir Šporčić

- U dnevnom boravku mi se nalazi omiljena fotelja. Uživam u stanu, zaista mi je najbitnije da je sve udobno i da bude po mojim pravilima. Iznad televizora se nalaze uglavnom Kijine fotografije, kao i njena knjiga koju je napisala. Fanovi često šalju poklone, crteže preko adrese ili me uživo sretnu i predaju poklone - zaključuje Nadica.

foto: Vladimir Šporčić

NA BUVLJAKU SAM OPREMALA STAN

Nadica otkriva da je većinu stvari kupila na buvljaku kada je opremala stan.

- Na buvljak često odlazim i opremam stan. Imam poznanicu koja mi donese puno materijala i znam to sama da sašijem. Ove zavese su mojih ruku delo. Ništa ja unutar stana nisam puno menjala. Sama sredim, gledam da mi bude udobno i to mi je na kraju najbitnije. Od mašine za šivenje sam napravila sanduk za posteljinu. Kad god mi je dosadno prefarbam sve i prepravim.

foto: Vladimir Šporčić

