NADICA PORUČILA KRISTIJANU GOLUBOVIĆU DA GA SE NE BOJI I DA ONA STOJI IZA SVOJE ĆERKE: Ja ću ga pozvati, da vidimo ko će biti JAK!

Nadica Zeljković podsetila se scena sa Kristijanom Golubovićem i najžustrijih svađa posle njegovog sukoba sa Kijom Kockar.

foto: Printscreen

- To je bilo nakon Zadrugovizije. Kristina je sama pričala da je on vršio nasilje nad njom, ne znam zašto se upalio Kristijan i napao Kiju. Zna se kako se udara na ženu, pominjao je Filipa Đukića i wc šolju. Vređao me je kao majku, tako što je ispričao šta bi Kiji radio, u sek*ualnoj konotaciji, to je vrlo ružno od njega. Onda je napao i mene, to je moje dete komentarisalo, komentarisali su i ljudi. Ja sam njega mnogo puta pitala da li je Kiji pretio, nisam baš bila sigurna. A nisam još ni nju pitala. Šta on meni može da uradi? Rekao mi je da će kao biti jak i nositi te neke frižidere. Rekla sam mu da ću ga ja zvati, da vidimo ko će biti jak i da ću ja biti oklop oko mog deteta - komentarisala je Nadica.

- Što se Stefana tiče, ne znam da li ga je taj Kijavitis prošao, deca kao deca, Cile je takav... - dodala je Nadica u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:48 SRPSKI IT STRUČNJACI OPTUŽENI ZA PREVARU OD 70 MILIONA DOLARA NA SLOBODI Nišlija prvi put video sina, emocije pucale na sve strane