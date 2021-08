DA LI POGRBLJENO HODAŠ DA BI BILA NIŽA OD STEFANA? Jovana misica se ŠOKIRALA u emisiji, gledateljka je URNISALA PITANJIMA!

Jovana Ljubisavljević je bila gost u jednoj emisiji, a tom prilikom se uključila gledateljka koja je urnisala Jovanu komentarom.

foto: Printscreen/Pink

- Postavila bih pitanje lisici, misici, tako su je zvali. Možeš li mi reći ko ti je dao nadimak pk, po kome si poznata širom Balkana? - pitala je gledateljka.

- Nisam poznata širom Balkana. Ja nisam poznata po tome, meni nije niko dao taj nadimak - zbunila se Jovana.

- Dobro, dečko je nazvao u trenutku besa, i zar mislite da je to sad razlog da je svi tako zovu - upala je Mina.

- A da li si se zahvalila Lukinoj majci što si živela 3 godine kod nje, i da li si vratila jaknu sa natpisom koju si dobila od Luke - upitala je gledateljka.

foto: Printscreen/Pink

- To se vas ne tiče, pogotovo da li sam se čula sa njom, a što se tiče Luke to je stiglo u startu, i ja sam to rekla, vidi se da ste vi fan Nadice - rekla je Jovana.

- Jovana je l' ti hodaš pogrbljeno da bi bila niža od Stefana, nadam se da nemaš problem sa kičmom - upitala je gledateljka opet.

- Ne naravno, daleko bilo - rekla je misica.

- Imam još jedno pitanje za tebe, zašto si bila tolika bahata i nekulturna prema Nadici koja ti je samo komentarisala ono što ti je Stefan rekao - nastavila je gledateljka.

- Mi ne pričamo istim jezikom očigledno - nastavila je Jovana

- Nije mi jasno što tako pričaš, ja sam školovana i to baš. Jovana još se radi bazen da se ne bi videla razlika između tebe i Stefana - dodala je gledateljka u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:56 SLAVICA ĆUKTERAŠ OTKRILA KAKO JE ZAVRŠILA U BOLNICI! Pevačica PETI dan u zavojima: Samo sam sela na POD, sve mi je bilo belo!