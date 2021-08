ONA IMA KLIJENTELU, TO NIJE MOJ NIVO! Subotićeva nikad žešće oplela po ANI KORAĆ: Ja sam nečija žena, ne spadam u tu GRUPU LJUDI!

Rijaliti zvezda Aleksandra Subotić se pojavila na proslavi rođendana Sanje Stanković u jednom prestoničkom restoranu. Svojom pojavom izazvala je veliku pažnju, a sada je otkrila svoje mišljenje o gotovo svim gorućim temama iz prethodnog perioda.

foto: Printscreen/Instagram

Kako uspevaš da postigneš takav izgled, s obzirom da imaš dvoje male dece?

- Sa dvoje dece je to izuzetno lako, zato što konstantno trčiš za njima i stalno imaš neke obaveze, ne stigneš da jedeš, a pored toga sam i na posebnom režimu ishrane. Što se tiče mene, za mene zime nema.

Kako je glasila tvoja čestitka Sanji za rođendan, šta si joj poželela?

- Poželela sam da joj se sve želje ostvare, najvažnije mi je da bude srećna, hajde da to tako kažem. Jer kada si srećan to znači da imaš sve.

foto: Printscreen/Instagram

Ti si u dobrim odnosima i sa Sanjom i sa Matorom, kako balansiraš taj odnos?

- Ne balansiram, ne mešam se u taj odnos, to je njihova stvar. Ja volim Sanju kao Sanju, ona mi je približnija. Matora je drugi tip, ona je više dobra sa mojom mamom. Nikada ni ja nisam tražila da moji prijatelji biraju između mene i mog bivšeg partnera, tako da ne volim ni ja to da radim.

Maja i Janjuš su uvek glavna tema. Kako komentarišeš taj odnos?

- Ne komentarišem to, meni je to smešno, nadam se da je Maja to prevazišla. Što se tiče Janjuša, meni je to škart, nebitno. Žao mi je, ne želim ni njega da ga ponižavam i vređam, ja njega ne poznajem, imam mjišljene na osnovu onoga što sam gledala, meni je Maja drugarica i žao mi je.

Skoro si objavila raskid pa nakon toga i pomirenje, kakav je sada tvoj odnos sa parnerom?

- Sad je dobro. Od mene se očekuje uvek neki skandal, ja za tri godine to nisam pružila jer je stvarno moja veza sjajna, uvek ima uspona i padova. Sad je dobro, tad sam stvarno bila pukla, dešava se.

foto: Printscreen/Instagram

Pre nedelju dana smo imali priliku da vidimo tvoje storije i Ane Korać koje su svi shvatili kao neko prepucavanje, kako to komentarišeš?

- Ja sa njom ne mogu da se prepucavam, mi ne živimo u istom svetu. Mi nemamo dodirnih tačaka, ne želim da pričam o nivoima. Ja sam nečija žena i majka dvoje dece i ne želim da spadam u grupu ljudi koja nju okružuje, klijentelu, kako već, to nije moj nivo, ne da nije moj nivo, ali nek vodi svoj život i ja isto vodim, meni je mnogo lepo, oni su za mene prošlost!

foto: ATA Images

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

