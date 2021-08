OVO JE DOM RIJALITI ZVEZDE: Subotićeva je najbolja u KUHINJI, toalet joj omiljena prostorija, a SPREMAČICE je otpustila zbog ovoga

Nekadašnja rijaliti učesnica Aleksandra Subotić živi sa partnerom Petrom Raspopovićem i decom Magdalenom i Jovanom u elitnom delu Novog Sada. Ona otkriva da je dom uređivao suprug.

U luksuznom stanu sve je sređeno do poslednje sitnice, a kako je rekla Aleksandra trudi se da dom drži urednim, iako nema pomoć žene koja bi joj održavala higijenu stana.

- Nisam se uopšte bavila uređenjem stana. To je moj momak sve radio. On je više nego sposoban, pa se razume i u to. Nekada kada sam mislila da se dopisuje sa nekim, u odrazu ogledala, vidim da gleda nameštaj. Sam smišlja kako da uredi dom i dobro mu ide. Jedino sam mu pomogla da smislim kako da kuhinja izgleda sa led svetlima. Ono što volim da kupujem jeste posteljina, cveće, escajg, čaše, šerpe - kaže Aleksandra Subotić.

Iako su njeni pratioci na društvenoj mreži Instagram, gde često objavljuje fotografije stana, ostali u šoku kada je Aleksandra objavila da do sada nikada nije peglala, ona je objasnila zašto je to tako:

- Imam bebisiterku koja mi pegla stvari. Ali pošto ona nije tu dve nedelje ja sam morala da peglam. Momak svoje stvari nosi u vešeraj, a ja imam većinu garderobe koja se ne pegla. Ako nosim nešto elegantno, onda to neko sredi. S peglom se do sada nisam družila, ali mi se jako dopalo, pa sam opeglala sve, pa čak i donji veš.

Prema njenim rečima, postoji samo jedan posao u stanu koji je mrzovoljno obavljala.

- Najviše sam mrzela pranje sudova. To mi je bilo najodvratnije, dok nije stigla mašina za suđe. Gledala sam da izbegavam što više do poslednjeg momenta. Onda kada se nagomila suđe, operem ga odjednom i bude mi lepo. I kada neko uzme čašu meni to bude katastrofa. Jedno vreme sam uvela pravilo da svi pijemo iz limenke, samo da se čaše ne bi prljale. Sada imam mašinu za suđe i suđe odmah ubacim u nju. Inače, ništa me ne mrzi da sređujem po stanu. Volim da mi je kuća sređena i da je čist prostor. Jer prljava kuća me asocira na depresiju, bolest i probleme. Tako da sebi to ne bih dozvolila - iskrena je ona.

Ono s čim se može pohvaliti je spremanje jela.

- U kuhinji se snalazim sjajno. Doručak mi je specijalnost, kao i kafe. Kuvam i za svoju decu ono što je nepohodno i za muža kada mu se jede moja kuhinja. Ali ispod nas ima šest restorana pa svratimo kada ja ne mogu da stignem. Za osnovne stvari u kuhinji sam sjajna. Mogu reći da sam mnogo bolja domaćica nego što ljudi misle. Volim da se pravim da ništa ne znam, da ljude iznenadim - kaže kroz osmeh Aleksandra, koja naglašava da je na dijeti, pa sebi sprema posebne obroke.

- Zadovoljna sam rezultatima koje sam postigla. Što se tiče ishrane, spremam hranu koja nije komplikovana. Bez ulja, na vodi. Hranu za dijetu je vrlo lako spremiti. Ako si maštovit može da bude čak i ukusna hrana - ističe ona.

U stanu postoji dosta stvari za koje je vežu lepe uspomene.

- Bebi kutak, krevetac, bebi stvarčice, su detalji koje najviše volim. Sin mi je posle Magdalene najlepši poklon koji sam dobila i onda sam vezena za sve što je bebino. Ne odvajam ga naravno od Magdalene, ali imam dosta dečjih slika, naših zajedničkih i svaka mi je draga - kaže ona, dodajući da imaju tri sobe, a da gostinsku planiraju da pretvore u dečju.

- Potrudiću se da bebina soba izgleda perfektno - istakla je Aleksandra.

Na pitanje koja joj je omiljena prostorija u stanu, bez mnogo razmišljanja je odgovorila:

- Toalet. Tu sam jedino sama, jedino intimno se tu osećam. Koliko god da je velik stan, mi se uvek skupimo svi na jedno mesto. Volimo da se družimo. Ali kada ustanem volim da odem u svoje kupatilo, pošto moj momak ima svoje i da se na miru šminkam, sređujem. Tu nađem duševni mir. To mi prija i opušta.

Aleksandra se požalila zašto nema ženu koja bi joj pomagala oko sređivanja stana.

- Imala sam pomoć, ali sam doživela jako negativno iskustvo pre dve nedelje, kada su u pitanju stvari moje dece. Isto tako, dešavalo se ranije da mi ne srede kuću kako treba ili da neke stvari fale. Dosta garderobe mi je nestalo. Nisam našla pravu ženu kojoj bih prepustila sređivanje kuće, pa je sve spalo na mene. Ali nemam problem s tim. Kada svakodnevno održavam to bude dobro. Ali sam svakako u potrazi za novom spremačicom - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:46 ALEKSANDRA SUBOTIĆ PROGOVORILA O ANI KORAĆ I DAVIDU! Otkrila sve o ljubavi i odnosu sa MAJKOM Ljubom Pantović! (VIDEO)