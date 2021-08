OBE SU BILE SA MATOROM, A SAD SE MONIKA I SANJA DRUŽE: Hrvatica otvorila dušu o drugaricama, ljubavi i priznaje čime se POZABAVILA

Bivša rijaliti učesnica Monika Horvat pojavila se na gala proslavi rođendana svoje cimerke i drugarice Sanje Stanković, koja je okupila svoje poznate zvanice u jednom prestoničkom restoranu.

Monika je ekskluzivno otkrila sve aktuelnosti kako iz poslovnog, tako i privatnog života.

foto: Printscreen

"Odlično se osećam, kao i svaki dan otkad sam na slobodi. Iskreno više ne mogu ni da ispratim samu sebe. Putujem dosta, pozabavila sam se sobom, zdravljom, izgledom i sa strukom. Stvarno ima puno toga, ne znam odakle bih počela... Večeras sam ovde zbog Sanje, sutra već idem dalje, to samo Bog zna gde ću ja završiti", kaže Horvatova kroz smeh.

Bivša zadrugarka je otkrila i sa skim je ostala u kontaktu nakon završetka "Zadruge".

"Sa Paulom, Sanjom, Anjom i Cveletom, Čorbom i Teodorom, to je to... I sa Filipom naravno", otkriva ona.

Monika se osvrnula i na to da ona i Sanja imaju zajedničku bivšu devojku, Jovanu Tomić Matoru.

foto: Printscreen/Pink

"Ja to ne mogu to tako nazvati... Ja ne zovem to bivšom. Ona ima, a ja... Meni je to sve nekako bila neka zezancija, tako da ne mogu to baš nazvati bivšom, ali eto", kaže bivša zadrugara, pa otkriva i da li ima neku novu ljubav u njenom životu:

"Trenutno sam slobodna, to je jedino što je bitno. Ali uvek kod mene ima nešto, i bivših, i sadašnjih... Zezam se, ne, ne, odlučima sam da se samo posvetim sebi, ne zanima me ni ljubav, ni simpatije, posao mi je sada najbitniji i kad uplovim u sve to kako treba, imaću vremena da razmišljam i o tim stvarima", kaže Monika.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

