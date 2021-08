SIN NOVICE NEGOVANOVIĆA OBJASNIO ZAŠTO SESTRA I ON NISU BILI NA SAHRANI: Rekao sam mu "Spavaj, tata", nakon toga je umro

Dragan Negovanović, sin Novice Negovanovića, koji je prošlog petka umro od korone u bolnici u Kruševcu, kaže da mu je teško što sa sestrom i ostalim članovima porodice nije mogao da stigne na sahranu oca, zbog toga što živi u Americi.

Njih dvojica su se čuli nekoliko sati pred pevačevu smrt, kad je Dragan svom roditelju rekao da odspava, nakon čega su mu javili da ih je zauvek napustio. Negovanović kaže da je korona izazvala tromb koji je bio smrtonosan po njegovog oca.

foto: Kurir/J.S.

- Sve se brzo dogodilo, nismo mogli fizički da stignemo da ispratimo oca na večni počinak. Zahvaljujući divnim ljudima smo mogli preko video-linka da pratimo. Sve što smo mogli odavde da uradimo mi smo učinili. Bila nam je želja da se pročita oproštajno pismo, koje smo sada vama dostavili - rekao je na početku razgovora Novičin sin i nastavio:

- Poslednji put tatu sam video pre pandemije 2019. godine, ali redovno smo se čuli. Sve što smo mogli da urgiramo mi smo učinili. Umro je od korone. On je oko 15. jula nastupao na Bucinim danima. Na dan smrti smo se čuli, bilo je sve u redu, ali umorno mi je zvučao. Rekao mi je da je sve dobro, samo da mu je pao pritisak i da mu se spava. Rekao sam mu: „Spavaj, oče, neću da te budim“ i tako se završilo. Nekoliko sati kasnije su mi javili da se otkačio tromb i da je otišao tamo gde ne treba. Tromb je posledica korone koju je dobio. Nažalost, nije bio vakcinisan. Nije bio protivnik, ali, jednostavno, sve je nešto čekao. Pitao me je koju vakcinu da primi. Eto, neka nekome bude nauk da nema magičnog štapića, ali ako nekome ova priča znači da spase sebe, neka sam donese odluku - poručuje on.

Naša redakcija u celosti prenosi pismo porodice Negovanović.

PISMO PORODICE NEGOVANOVIĆ IZ ČIKAGA Dragi tata, Niko od nas nije verovao niti još uvek može da shvati da će tako iznenada doći trenutak da te ispratimo sa ovog sveta. Bio si čovek nesalomivog duha, pun pozitivne energije, divan roditelj i čovek koji je uvek brinuo o svima, čak više nego o sebi. Kad bi trebalo da te opišemo samo jednom rečju, to bi bila „ljubav“. Bio si čovek koji je imao neizmerno ljubavi za sve. Za familiju, prijatelje, poznanike, prolaznike, one koje si poznavao i one koje nisi poznavao. Jednostavno, voleo si sve ljude i živeo si za ljude. Ponekad je nama bilo teško da shvatimo tvoju neograničenu ljubav prema svima, nažalost, sve do ovog momenta. Uvek smo znali da ima ljudi koji te vole, ali tek sada je jasno kao dan koliko je tvoja ljubav vredela i koliki je trag ostavila kad se shvati koliko si srca dotakao i koliko ljudi najiskrenije deli ovu bol s nama. Svoju ljubav i svoju predivnu dušu najlepše si predstavio svojom muzikom, koja nam ostaje zauvek da nas seća na tebe i podseti zašto su ljubav i dobrota jači od svega. Želeo si da podeliš s nama još mnogo toga, ali, nažalost, nije nam se dalo. Oprosti što danas nismo fizički tu, ali smo srcem i dušom sa tobom. Znamo da si i ti s nama gde god da smo na ovom svetu, da nas gledaš, voliš i brineš o nama. Večno ćeš nam nedostajati, čuvaćemo uspomenu na tebe dok smo živi i zauvek ćemo te voleti. Tvoji Dragan, Mirjana, Nena, Aleksandar, Đorđe, Natalija, Marko.

Kurir.rs

Bonus video:

03:20 ERA UTUČEN ZBOG ODLASKA NOVICE ZDRAVKOVIĆA: Propadao je fizički iz dana i dan, ali mi je uvek govorio BRATE, NE DAM SE!