POSLE 4 TRUDNOĆE MANEKENKA SE SAMO GOJILA: Probala je sve dijete, a onda je otkrila jednu VOĆKU, molila se ISUSU i skinula 20 KG

Simona: Imala sam čir dok sam bila s Antom, a Isus je izliječio i to i astmu.

Bivša hrvatska manekenka Simona Mijoković (37) živi mirnim životom ispunjenim verom u austrijskom gradu Lincu. Sa suprugom Stanislavom (55) ima sina Joshuu (4) te ćerku Amaliju (3) i Zvjezdanu (1), a zbog trudnoća nakupila je višak kilograma.

- Svaku trudnoću dobijem jako mnogo kilograma. Nakon rođenja Joshue istraživala sam neke dijete i otkrila limun dijetu. Svedočim da sam uz tu dijetu, uz vežbanje od tri do četiri puta nedeljno po pola sata, izgubila 20 kilograma i više - otkrila je Mijoković. S njima živi i ćerka Gabrijela (15) iz braka sa Antom Gotovcem (51).

- Moja Gabi mi je napravila vežbe. Imam 10 vežbi koje treniram po četiri serije do 25 ponavljanja. Više je to kardio tipa skakanje kao da plešeš i uz to po 100 trbušnjaka, iskoraci i po 100 čučnjeva - rekla je Simona. Dodala je kako izbegava slatkiše, grickalice i hleb.

- Znači jedem belo meso, ribu, povrće, supe, kuvani krompir, proteinske šejkove - otkrila je.

Bivša manekenka napomenula je i kako joj je Isus izlečio bolest.

- Čir sam imala još u prošlosti dok sam s Antom bila, ali Isus je izlečio to i astmu. Bez pumpice nisam hodala, a sad je već godinama nisam ni videla, a kamoli koristila - otkrila je bivša manekenka.

kurir.rs/24sata hr

Bonus video

01:24 KLINAC BEZ PROBLEMA OBARA STARIJE OD SEBE! Prirodan talenat za sumo rvanje (KURIR TELEVIZIJA)