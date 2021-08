PREŠLI STE 40. I VIŠAK KILOGRAMA SE NE SKIDA TAKO LAKO! Evo kako da SMRŠATE, a caka je u ovih 5 stvari, slobodno jedite ČOKOLADU

Ugljeni hidrati jesu gorivo, a unos svežeg voća, integralnih žitarica i krompira povezan je sa vitaminima, mineralima, vlaknima i antioksidansima.

Izbacivanje ugljenih hidrata potpuno lišava vaše telo važnih hranljivih materija, što može dovesti do neželjenih nuspojava poput zatvora, umora, razdražljivosti. Cilj je da se odlučite za kvalitetne ugljene hidrate i težite ravnoteži koju postižete tako što će unos biti dovoljan da zadovolji potrebu organizma, ali ne i da je premaši.

U četrdesetim godinama to postaje priličan izazov, pa nije zgoreg poslušati savete američke nutricionista Sintije Sas koja je svoju praksu posvetila upravo ovoj starosnoj grupi.

Prema njenom iskustvu, postoje jednostavne strategije koje funkcionišu.

- Četrdesete imaju mnogo prednosti. Mudriji smo, imamo izgrađenu svest o sebi, a ni samopouzdanja nam ne nedostaje. Istina, tu su i fizičke promene, ali je od njih važnije usporavanje metabolizma. Upravo taj momenat čini održavanje težine težim, a gubitak težine izazovnijim. Međutim, gubitak težine nakon 40. godine nije nemoguć. Apsolutno možete mršaviti u bilo kojoj dobi i to uz istovremenu optimizaciju ukupnog zdravlja - piše Sintija za Health" i istovremeno predlaže pet taktika koje je uspešno primenila na svojim klijentima.

Niste svesni koliko je povrće važno

Počnite da jedete više povrća, a zatim gradite obroke oko njih. Nutricionista preporučuje da za doručak uzmete punu šolju povrća bez skroba i najmanje dve šolje za ručak i večeru. Najmanje pet šoljica povrća dnevno obezbediće vredne hranljive materije i pružiti zaštitu od bolesti. Takođe, povrće će povećati sitost, dodati volumen obrocima, pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi i insulina i podržati zdravo varenje.

foto: Profimedia

Takozvana dijetalna hrana nije istina

Mnoge žene su zarobljene u zastarelom načinu razmišljanja o gubitku težine. Jedan od tih pristupa podrazume-a dijetalnu hranu, one visoko prerađene proizvode od veštačkih hemikalija napravljenih tako da imaju manje kalorija, ugljenih hidrata, šećera ili masti. Američka nutricionistkinja preporučuje da na to zauvek zaboravite jer je to, kako kaže, nije istina.

foto: Shutterstock

Dijete su demode

- Dijete su totalno demode. Zdravo, održivo mršavljenje ne podrazumeva dijetu. Uzdržavanje od nekih namimica, uključivanje i isključivanje nekih od njih je zastarelo shvatanje u nutricionizmu. Umesto toga, usvojite mentalitet ravnoteže, što znači da ne jedete da biste se prejeli.

Budite oprezni sa alkoholom

Žene u 40-im često zanemaruju unos alkohola i njegov uticaj na gojenje. Alkohol je lukav, jer u umerenim količinama može zapravo podržati regulisanje težine, sugerišu istraživanja. Međutim, ta granica je jako tanka. Kada se konzumira alkohol, njegovo razlaganje postaje glavni prioritet tela. To znači da je manje verovatno da će hrana koja se konzumira sa alkoholom sagoreti. Na kraju, previše alkohola može poremetiti san, a zdrav san je direktno povezan sa metabolizmom, kontrolom telesne težine i nakupljanjem masti na stomaku.

foto: Profimedia

Počastite se crnom čokoladom

Momenat kojima će mnogima izgledati čudno dokazano je koristan i efikasan kada se radi o održavanju ili smanjenju telesne težine. Naime, istraživanja podržavaju da svakodnevna konzumacija tamne čokolade, ona sa 70 procenata sadržaja kakaoa, pomaže u suzbijanju želje za slatkom i slanom hranom. Tamna čokolada pomaže u smanjenju stresa, koji je glavni pokretač prejedanja.

foto: Profimedia

