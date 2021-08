BURA ZBOG EKSPLICITNOG SNIMKA SE NASTAVLJA: Tea Tairović UBEĐENA da joj Sandra Afrika smešta P**** AFERU!

Tea Tairović ogorčena je na Sandru Afriku, jer joj je, navodno, više ljudi iz bliskog okruženja reklo da je za curenje njenih porno-snimaka i fotografija kriva njena koleginica.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskom Tei, do nje su došle informacije da je u sve prste umešala Afrika, koja je preko svojih kontakata uspela da dođe do njenih ranih radova, koji su izazvali buru u javnosti, a sve kako bi joj napakostila, jer je Tairovićeva sa hit pesmom "Hajde" napravila lom na estradi.

Kako izvor dalje navodi, Sandra, navodno, na svakom koraku pljuje Teu i za nju govori da je njena loša kopija. Da je od ove pesme Tea profitirala, pokazuje i činjenica da ima zakazane nastupe svaki dan do kraja leta i to širom regiona, i to u diskotekama u kojima je Afrika bila godinama glavna zvezda a sada peva za manje novca, i to mahom po Crnoj Gori, gde se i nalazi od početka leta.

- Tea jedva čeka da se sretne oči u oči sa Afrikom kako bi sve raščistila sa njom jednom zasvagda. Ne bi ona ni pomislila kako joj neka koleginica smešta aferu da joj više prijatelja nije ukazalo na to da je u pitanju Afrika - završava izvor.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt s pevačicama, ali se one nisu javljale na poznate brojeve telefona.

Podsetimo, Kurir je u jeku skandala pisao da su po estradnim kuloarima kolale priče da je u čitavu ovu aferu umešana i jedna popularna pevačica sa svojim menadžerom, a koja ne može da sakrije bes i ljubomoru zbog uspeha Teine pesme "Hajde".

