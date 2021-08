OTIMALI SU SE OKO JEDNE ŽENE! Bijelo dugme diglo prašinu SKANDALOM u BG, već se TUKLI I PSOVALI, a ovo su sve svađe Brege i Bebeka

Koncert grupe "Bijelo dugme" na "Bir festu" podigao je prašinu zbog navodnog sukoba Alena Islamovića i Mladena Vojičića Tife kada je navodno Tifa napustio binu zbog Alena.

Iako neki tvrde da se to desilo, Alen i Tifa su u identičnoj izjavi za medije rekli da su uživali u koncertu i da im je bilo lepo. Iako se incident, kako su rekli iz benda, nije desio na koncertu u Beogradu, izmeđi pevača Bijelog dugmeta i ranije su sevale varnice i sukobi.

Naime, Bijelo dugme je najpoznatija jugoslovenska rok grupa, osnovana u Sarajevu 1973. godine. Izdala je devet albuma u periodu od 1973. do 1989. godine. Vođa i jedini stalni član grupe bio je gitarista Goran Bregović, dok su se na mestu pevača menjali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. U grupu su dolazili i iz nje odlazili iz različitih razloga basisti Zoran Redžić, Jadranko Stanković, Sanin Karić i Ljubiša Racić, bubnjari Goran Ivandić, Milić Vukašinović i Dragan Jankelić i klavijaturisti Vlado Pravdić i Laza Ristovski.

Grupa se raspala zbog rata u bivšoj Jugoslaviji, a Bregović je odbijao ideju o ponovnom okupljanju Bijelog dugmeta. U mnogim intervjuima izričito je odbijao svaku mogućnost da ikad više izađe na pozornicu kao rok gitarista. Dolazak novog milenijuma i gotovo svetski uspeh samo ga je učvrstio u takvom stavu.

- Drago mi je da Goran nakon silnih godina po svetu sa Orkestrom za svadbe i sahrane ponovo stavio na pozornicu Bijelo dugme. Podržavam njegov rad, koji ne volim, ali sam primetio da ima publike koja je zadovoljna što Bijelo dugme i dalje postoji. Ono nije važno samo Goranu i meni. Dugme je ostavilo duboki trag. Vreme se deli na ono pre Dugmeta i nakon njega. Zbog onoga što smo napravili 70-ih nastala je kompletna scena nakon toga - kazao je Bebek jednom prilikom i objasnio da se 1983. nešto promenilo u Bregoviću, a 1984. mu je rekao da ako on neće da peva novu ploču, da ima onih koji hoće.

- Pa se dogodilo glasanje i članovi grupe su rekli: “Brega je ipak Brega” - prisetio se Bebek te dodao i da je tada želeo da se novac u bendu pravednije deli.

- Mi smo bili jedini bend koji je mogao da se usporedi s Bitlsima i Stonsima i to zato što su svi klinci, kao i oni stariji, znali sve informacije o svakom članu benda, kao što se znalo i u Bitlsima i Stonsima - rekao je Bebek, N1.

Ipak, on je Bijelo gudme napustio već 1984. godine, a više puta je govorio o tome da su neki od razloga bili politika, novac, izvođenje pesme na albanskom u pogrešnom trenutku, ali i Goran Bregović.

Da je u tom trenutku prevagnuo Bebek, a ne Brega, kaže, bilo bi sve potpuno drugačije.

- Mislim da bi i dalje postojalo veliko Bijelo dugme kao što je bilo sedamdesetih godina, da nikad ne bi bilo kraja Bijelom dugmetu i da bi i danas na pozornici imali formulu u onom sastavu u kome smo i bili - objašnjavao je Bebek za ranije za medije.

Među čarkama u novijoj istoriji svakako je i tuča za doček Nove 2018. godine koja se dogodila između Mladena Vojičića Tife i Alena Islamovića na crnogorskom primorju, a nastala je zbog navodne dugogodišnje netrpeljivosti.

Bebek je tada govori o tuči Mladena Vojčića Tife i Alena islamovića.

- Rokenrol trpi sve. Nazovimo i to rokenrolom, bez obzira na to koliko s tim više nemam veze. Potičemo iz tih vremena u kojima smo svi nekako počinjali sa rokenrolom pa kad se i tako nešto desi, meni to nije ništa tragično, niti se sablažnjavam. Da je neprijatno jeste, da nije lepo, i to je tačno- iskren je bio Bebek u hrvatskim medijima.

Dijana Bećirević, jedna od prvih se*s simbola u bivšoj Jugoslaviji, danas živi američki san. Karijeru modela započela je krajem sedamdesetih, kada je imala 14 godina. Snimila je nekoliko reklama, krasila naslovnicu „Starta” 1976. godine, a za njom su uzdisali muškarci poput Al Pachina, Zdravka Čolića i Gorana Bregovića.

Pored svega toga, ostala je zapamćena kao zanosna plavuša koja je kriva za raspad Bijelog dugmeta. Naime, dok je živela u Milanu Dijana se družila sa gitaristom Bijelog dugmeta Vladom Pravdićem, koji je bio zaljubljen u nju. Na njenu ljepotu ni Bregović nije ostao ravnodušan, pa je krenuo sukob dvojice članova benda… i tako je Bregović navodno „ukrao“ Dijanu od Vlade.

