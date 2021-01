TRENUTAK KAD JE BEBEK OTPEVAO SELMI PESMU POSLE 38 GODINA SVIMA ĆE NATERATI SUZE: Borićeva je tada plakala i pevušila s njim VIDEO

Selma Borić iz čuvene pesme "Bijelog dugmeta" umrla je u 92. godini, a svi se sećaju trenutka kada joj je njenu pesmu zapevao Željko Bebek.

Selmi je Željko tada pevao posle 38 godina, a njoj su sve vreme išle suze. Taj trenutak svima je bio veoma emotivan.

Selma je jednom prilikom ispričala da je 1949. godine, kada je imala svega 19 godina upoznala Vladu, koji je bio zaljubljen u nju. Ispratio je u voz, prozor pored kojeg je sela bio je razbijen. On joj je dobacio: "Selma, ne naginji se kroz prozor". Nakon tog susreta, Vlado Dijak je napisao pesmu, koju je kasnije otpevao Željko Bebek.

foto: Printscreen/HRT1

"Tri puta sam bila u Sarajevu, i tri puta smo se sreli. I taj treći put kad smo se sreli, pio je samo rakiju. Živeo je previše boemski. Kada je umro bila sam u Mostaru kada je umro i htela sam da idem na sahranu, ali mi sestra nije dala", pričala je Selma.

Kada je Vlado umro, i nešto je i u njoj umrlo, okončala je brak.

"Kada je Vlada umro nekako je to sve ostalo u prošlost i to mi je jako žao, A on je ostao deo mog života i moje mladosti", rekla je Selma jednom prilikom.

foto: Printscreen/HRT1

"Jutros me je obavestila njena porodica, s obzirom da je zbog korone nisam posećivao dugo vremena. Nažalost starost je odnela, ali zaspala je u miru i nek ostane tako u miru. Otišla je moja Selma. I dalje ću ja njoj pevati i pominjati je pred publikom, zbog toga što pesma nosi njeno ime a pesma je opisala deo njenog života, lepi deo njenog života. Tako ćemo je se rado sećati", rekao je Bebek za "Dnevni avaz".

foto: Printscreen Exploziv

Kurir.rs

Kurir