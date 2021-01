CELA JUGA ZNALA JE SELMU IZ PESME BIJELOG DUGMETA: Vlado ju je ispratio na VOZ, a njegovo pismo bilo joj je JAČE OD PESME

Selma Borić, žena po kojoj je ime dobio jedan od najvećih hitova popularne muzičke grupe "Bijelo dugme", preminula je u 92. godini.

U jednoj emisiji Selma je objasnila da je 1949. kada je imala svega 19. godina, upoznala Vladu, koji je bio zaljubljen u nju.

Bila je rodom iz Zenice, ali je pohađala Drugu žensku gimnaziju u Sarajevu. Često je vikendom putovala kući vozom i jedanput je Vlado sreo na tom putu. Ponudio se da joj ponese mali, tamnocrveni koferčić do železničke stanice.

Nakon tog susreta,Vlado Dijak je napisao pesmu, koju je kasnije otpevao Željko Bebek.Vlada njoj nikada konkretno nije izjavio ljubav, samo je zadivljeno gledao, rastali su se, a nikad se čak nisu ni poljubili.

"Eh kako je to bilo student, večno putovanje na relaciji Sarajevo Zenica Zagreb i uvek me jako bili kad se setim te prošlosti. Neverovatno kako se sećam jednog datuma - 6. mart tada sam se srela sa Vladom i on je mene pratio na voz i našao mi je mesto u vozu. Ja sam osoba koja ne znam plakati, malo sam plakala u životu, a kada se setim Vlade, kao da mi suze krenu na oči", seća se i danas Selma. 7. mart 1949. godine joj je pisao prvi put - "Juče 6. 3. kada si mi dala ono koferče i ceger da ih odnesem u voz i da ti nađem mesto, nećeš možda verovati, ali sam i po tom koferčetu osetio i da za mene on ima neku ima neku vrednost i da ga cenim nego bilo kakav kofer", pisalo je u pismu, na koje Selma nikada nije odgovorila. A Vlada je pisao, nadao se.

"Ja cenim da ćeš mi odgovoriti na ovo pismo, ali se nemoj ograničavati na takav odgovor. Piši mi da li je ikada za ovo vreme postojalo jedan momenat kada sam ja za te nekada značio. Ne polazi da si ti meni značila sve. Osnovno što je u mojim osećanjima danas jeste da ništa nije tako gorko kao sreća koja kasno dođe", završio je pismo, a te poslednje reči pisma su postala Selmina sudbina.

"Uvek se setim tih dana koji su kod mene ostavili veliki pečat, Nešto za čim žalim. Nekako mislim da sam ja trebala nekakvu čvršću vezu uspostaviti sa Vladom", pričala je Selma, koja se udala za drugog.

"Kada je sve to prošlo, shvatila sam da sam ga volila. A u toku toga nisam bila svesna. On je bio jedan od najvažnih muškaraca u mom životu. Ali eto, danas više neću putovati, osećam se umorna", rekla je pre nekoliko godina Selma.

"Tri puta sam bila u Sarajevu, i tri puta smo se sreli. I taj treći put kad smo se sreli, pio je samo rakiju. Živeo je previše boemsku. Kada je umro bila sam u Mostaru kada je umro i htela sam da idem na sahranu, ali mi sestra nije dala.

Kada je Vlado umro, i nešto je i u njoj umrlo, okončala je brak.

"Kada je Vlada umro nekako je to sve ostalo u prošlost i to mi je jako žao, A on je ostao deo mog života i moje mladosti", rekla je Selma.

"Gde god je išao on se meni javljao razglednicom i uvek je pisao: Pozdravlja te Dijak Vlado, što rakiju pije rano", otkrila je opevana Selma.

"To je bio divan i pošten čovek, njegov čuperak na čelu i zadivljen pogleden, njemu ništa nije drugo trebalo nego da gleda. A možda je bio srećan što smo se sreli i što smo imali naivnu vezu, koja nije bila realna ni materijalna", ispričala je Selma za Eksploziv.

