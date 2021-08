VUK NEGIRAO DA JE NAPAO DUŠICU, PA BACAO PARE U VIS: Znam po čijoj direkciji me mediji KANALE!

Nakon što su ga mnogi osudili zbog napada na Dušicu Jakovljević tokom emisije "Narod pita" pre tri dana, Vuk Mob je odlučio da ispriča svoju stranu priče. Reper se pravdao i tvrdio da nije istina to što voditeljka priča, te da celu priču konstruiše treća osoba.

foto: Printscreen/Pink

Bivši zadrugar u centru je pažnje otkako je napustio emisiju na Pink televiziji, kada se naljutio što Dušica nije prekinula gledateljku koja se uključila u program i iznela niz negativnih komentara na njegov račun.

foto: Printscreen

Reper se tada, kako nam je šokirana voditeljka ispričala, zaleteo ka njoj, ali ga je obezbeđenje sprečilo da ostvari fizički kontakt.

Oglasio se na Instagramu

Kako je to izazvalo veliki bes javnosti, Vuk je odlučio da se oglasi putem Instagrama gde se pravdao da nije nasrnuo na Dušicu.

foto: Kurir

- Samo da prokomentarišem ovo, što se tiče budalaštine Zadruge i Dušice, trenutno. Od mogućih 16 kamera koje ima u studiju, morala je bar jedna da zabeleži kako sam nasrnuo na nju, kako ona to kaže i kako me obezbeđenje zadržavalo. Molim Dušicu i Pink televiziju, izbacite snimak, mada biste ga vi odavno izbacili da postoji - rekao je Vuk u videu.

Sumnja na nekoga

On je potom prokomentarisao da zna ko stoji iza negativnih priča o njemu.

foto: Instagram

- Dok se zna po čijoj direkciji pokušavaju da me kanale u Narod pita, ja uzimam pare - napisao je Vuk dok je bio na nastupu.

Potom je otišao korak dalje i pohvalio se novcem koji je zaradio, što je mnoge zgrozilo. On je bacao novčanice od hiljadu dinara po podu i po kišobranu koji je držao njegov saradnik i ponavljao "para kiša".

foto: Instagram

Na kraju je prokomentarisao i priznao da mu teško pada što ga u poslednje vreme svi komentarišu u negativnom kontekstu.

- Šalu na stranu, malo provociram ove iz Pinka i medije jer su me stvarno izgazili u poslednje vreme. Ali kunem vam se, nikada nisam imao ovoliku podršku naroda do sada, nikada! Srce mi je puno jer ljudi vide ko sam i šta sam i kakav sam čovek i to mi jeveća nagrada od svega do sada. Hvala vam ljudi - napisao je reper.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić