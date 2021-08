KRISTIJAN I MIĆA NAJSTRAŠNIJE OSUDILI VUKA MOBA: Njuškao se sa Paulom, a tražio Oljin lik na nebu! On ima falinku u PSIHI!

Telefonsko uključenje Ljubice iz Nikšića izazvalo je brojne komentare na račun repera Vuka Moba i njegovog ponašanja.

Kristijan Golubović i Lepi Mića izneli su svoje mišljenje o bivšem cimeru koji je napustio emisiju i napao voditeljku.

"Napuštanje emisije nije opravdanje ni za koga. To što se desilo Vuku i majci njegovog deteta su sticaji okolnosti. Đedović je prijatelj od majke njegovog deteta, mislim da je Vuk pukao kada je Đedović rekao da je proveo više vremena sa njegovim detetom. Vuk nema razloga da se ljuti na bilo koga, on je birao saputnicu sa kojom će imati dete. On se kleo u nerođeno dete da voli Oliveru najviše na svetu", rekao je Mića.

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

"Ja bih prokomentarisao kako sam video Vuka tamo, kao dečka jako dobre duše, ali sa falinkom u psihi. On je imao napada panike, mnogo smo pričali na tu temu. On je video svet drugačije. Kao stariji i iskusniji zaključio sam da je on van toga da bude otac, da bude kraj deteta u tom nekom smisli. Nije još bio zreo. Često je pitao kad dođe dete kako da ga drži. On je tipičan otac koji kad dobije dete potpuno se izgubi. Mislim da nije bio spreman za dete i da se to odrazilo u vidu toga. Kad sam video posle one istrajnosti, iako se njuškao sa Paulom, a pričao je samo Olivera, moja Olja, tražio u oblacima njen lik", ubacio se Kristijan.

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

"Nikada ne treba okvirno stavljati cifru, dajte koliko je potrebno. Ako se ti ograđuješ finansijski, nebitno je sa kim ga ti imaš. Razočaran sam sa te strane", nastavio je Mića.

"Mislim da je izbačen iz koloseka posle smrti njegovog oca", dodao je Kristijan.

"On je Oliveru dizao u nebesa i onda je izašao i posle mesec dana haos. Da li je to navođenje što ne vredi toliko ili ljudi nisu normalni? Svaki dan može da se popravi i pokvari. Ako je brak loš, nisam ja kancelarija za čuvanje brakova", nastavio je Lepi Mića u "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.