TO SAM JA, BEZ FILTERA! NE VOLIM ULEPŠANU STVARNOST: Verica Rakočević ima 73 i bez šminke i doterivanja izgleda OVAKO! (FOTO)

Modna dizajnerka Verica Rakočević poznata je po tome što svoj pravi izgled ne skriva na društvenim mrežama, a mnogi je hvale kako ne stari.

Naime, ona je prvobitno postavila na Instagramu fotografiju koja je prošla kroz obradu u Fotošopu, a zatim i dve neretuširane.

"Mali vodič kroz realnost. Slika jedan: kako bi bilo divno da ovako izgledam sa 73 godine. Da se ne lažemo, ne bi mi smetalo što se ne vide tragovi života. Slika dva: malo doterana realnost sa minimalno šminkanja", pisala je Verica na Instagramu, pa dodala:

"Slika tri: to sam ja, bez filtera sa svetlom koje mi ide u korist. Poenta ove priče je: ne pripadam onim ženama koje vole svoje bore, ali ne volim ni ulepšanu stvarnost, malo da, ali ne u meri "da me uhvati žal za mladošću". Ove godine nikada ne bih menjala za dvadesete - pune nesigurnosti i kompleksa, menjala bi ih za pedesete ako je moguće zbog milion stvari koje sam pogrešno uradila, a imalo bi smisla popraviti ih. No, drage moje, svaki trenutak života je dragocen onoliko koliko umemo da ga učinimo takvim."

"Anđeo", "Ovako piše i razmišlja jedna produhovljena žena", pisali su joj na mrežama u komentarima.

