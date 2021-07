KO KAŽE DA SAM UVEK BILA ISKRENA? Verica Rakočević šokirala odgovorom, spomenula MUŽA i poručila: Život bi bio dosadan bez GREŠAKA

Kreatorka Verica Rakočević je otkrila da nije uvek bila iskrena u životu, pa spomenula i muža Veljka.

Vaše dizajnerske veštine odavno su dokazane, ali kako biste sebe ocenili kao domaćicu?

- Bez lažne skromnosti, mislim da sam savršena. Moja kuća je uvek besprekorno sređena, kao i dvorište koje je moja oaza mira. Otkako živim na Avali, nisam imala sreću da pronadem nekoga ko će zadovoljiti moje kriterijume i pomoći mi u kućnim poslovima. Sve radim sama, tada jedino mogu spokojno u dva ujutro da popijem omiljeno crno vino na terasi. Što se dvorišta tiče, grube poslove radi baštovan, a cvećem i detaljima koji čine bajku od prostora koji okružuje kuću bavim se ja. Često me ljudi vide i kako čistim ulicu ispred kuće.

Često u medijima naiđemo na izjave žena u pedesetim, možda u šezdesetim, koje govore o spoznajama u tom dobu, govore kako je to najbolje vreme života. Mislite li da su iskustva iz sedamdesetih nepravedno preskočena u sličnim temama, kao da društvo šalje poruku da je žena u tom dobu već otpisana? Da li takva okolnost utiče da se većina žena posle sedamdesete tako i oseća?

- Godine ne osećam, osećam stanje duha i vitalnost tela i te dve stvari me možda drže u iluziji da rečstarica ne ide uz mene. Kada govorimo o vremenu i kada se kaže sedamdesete, zvuči dosta ozbiljno, tako da je ta generacija, i žena i muškaraca, u aktivnom smislu otpisana. Valjda je to vreme kada se po opštem mišljenju spremate za pisanje testamenta. U svom svetu, ja sam okupirana planovima oko skulpture koju radim i valjda je zato za mene pojam godina vrlo relativan. Imam privilegiju da sam apsolutno vlasnik svog života, bez ikakvih hipoteka na njega. I kod nas i u svetu je teror mladosti, možda je uvek tako bilo, samo sam to gledala iz pozicije onih koji su sada mladi. U svakom slučaju, ispunjen život ne haje za godine.

Mislite li da vam se ta iskrenost s kojom ste uvek nastupali nekad obijala o glavu?

- Ko kaže da sam uvek bila iskrena? A da nije trebalo učestvovati u tom cirkusu, sigurno da nije. Nekada na toj skulpturi koju gradite napravite nepravilan položaj ruke ili noge ili pak U jedno oko zatvorite, a nameravali ste da bude otvoreno. Mislim, doduše, da bi život bez grešaka možda bio dosadan.

Pisalo se da i Veljku sve više smeta što je vaš odnos tema u javnosti. Kako danas ocenjujete vaš brak?

- Treba imati hrabrosti, samopouzdanja, pa ući u taj odnos. Ako mu smeta, logično je jer se on bavi ozbiljnim poslom za koji , nažalost, kod nas ne postoji veliko interesovanje, a s druge strane, ulazeći u ovaj brak morao je da računa na moju prednost u trajanju, kao što sam ja svesna njegove prednosti što se godina tiče. Sve je stvar uma.

