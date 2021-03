NISAM BABA PO STAROSTI, JA SAM SAMO BAKA UNUCIMA! Verica Rakoćević (73) kaže da je puna ŽIVOTA, ali priznala da ZABORAVLJA STVARI!

Modna kreatorka Verica Rakočević ima 73 godine, ali je istakla da se uopšte ne oseća tako. Naime, ona smara da nijedan čovek ne sme da bude limitiran svojim godinama, pa otkriva kako i dalje trči po svom dvorištu, kao i da joj ništa ne pada teško.

– Čovek nikada ne sme da bude limitiran godinama. Ima ljudi koji sa 40 ne mogu da ustanu iz kreveta. Ja se ne osećam kao neko ko ima 73 godine. Ja trčim po mom dvorištu. I da, nekad zaboravim gde sam ostavila ključeve, ali važne stvari ne zaboravljam. Da, ja sam baba sedmoro unučadi i daj bože da budem i prababa, ali ako je baba sinonim za starost, onda ja to nisam – rekla je ona i dodala:

- Ja sam ponosna baka i uvek to ističem. Nedavno sam baka postala sedmi put kada je moja ćerka Milena dobila sina Nikšu. Toliko sam se vezala za njega da zet Milan strahuje da ću im uzeti dete.

Sjajan fizički izgled pripisuje, pre svega, genetici.

– Genetika svakako ima ulogu, a ja usto i vežbam i zdravo se hranim. Meso jedem minimalno, bar jednom nedeljno u kući na meniju imamo ribu. Mozak mi radi 24 sata dnevno i ništa mi nije teško, stalno smišljam šta bih mogla da radim. I prezadovoljna sam. Moja deca i unuci su zdravi, imam divan brak i prijatelje.

Sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem i te kako uživa u životu van grada.

– Ja sam rođena u malom mestu i oduvek sam htela da odem iz grada. Kada sam upoznala Veljka sve kockice su se poklopile i evo već osam godina živimo na Avali. Ja sam se zapravo samo vratila tamo gde pripadam. Moja kuća na Avali je moja prva nekretnina kojoj je vrednost porasla, jer priroda je skupa, zdrav život je skup. Svi se čude kako su cene tako skočile, a meni je to potpuno jasno. Juče mi je bio rođendan i bile su kod mene moje tri najbolje prijateljice na ručku i ulepšale su mi dan. Jedna od njih, moja Dana Drašković, stalno me ubeđuje da se vratim u grad, da moram da imam bar mali stan ovde, a kada shvati da je to nemoguće onda me zeza da sav ovaj zagađen vazduh iz Beograda, kada duva vetar stigne i kod nas.

Verica je, kaže, primila obe doze kineske vakcine, a putovala je već – do Njujorka, da poseti ćerku Milenu.

– Otišla sam u Njujork da ih posetim i vidim unuka Nikšu. Imala sam tamo i neke poslovne sastanke i bila sam u neverici koliko je grad pust. Mi ćemo sa ovakvim ponašanjem samo produžiti ovu agoniju, jer smo nevaspitani i nedisciplinovani. Tamo ne radi ništa i na ulicama nema ljudi - rekla je Verica u emisiji „Kec na jedanaest“.

