HAOS U EMISIJI UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI Veljko napustio studio i poručio Verici Rakočević: Pošaljite me kući, kao da sam MALOUMAN

Veljko Kuzmančević napravio je haos tokom snimanja emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji i napustio studio. Razlog je bio to što mu je smetalo što je veći deo tok-šoua morao da ćuti, jer je njegova supruga Verica Rakočević pričala o svom detinjstvu.

Emisija je počela dobro, a kreatorka i kompozitor su bili odlično raspoloženi. Veljko je bez ustezanja pričao o svom odnosu s Vericom, ali u jednom trenutku pukao mu je film. To je bilo kada je njegova supruga, kao i svi drugi gosti u "Sceniranju", počela da priča o svom detinjstvu.

- Bila sam užasno nemirna, to je strašno bilo. Mislim da nijedan dečak nije bio tako nemiran. Upisala sam na Filozofskom fakultetu pedagogiju, dve godine sam završila - počela je Verica, a Veljko je naprasno odlučio da ustane i napusti studio.

Zbunjena novinarka pitala je kreatorku gde je otišao Kuzmančević, ali je i ona bila šokirana.

- Gde nam je Veljko otišao? Da nije do toaleta? Šta je bilo? - počela je Verica, a potom se uplašila.

- Da mu nije loše? Ima li neko da ode po njega? Samo odjednom je otišao - rekla je kreatorka, a potom zajedno s voditeljkom napustila studio i krenula da ga traži.

Posle 20 minuta bračni par se vratio u emisiju, ali je Verica, baš kao i voditeljka, i dalje bila zbunjena. Tada je Kuzmančević počeo da zamera na konceptu emisije.

- Počela je da priča od četvrte godine, a ima 70 godina. Znaš koliko ima da priča. Znaš koliko treba emisija. Nemoj da me za*ebavaš - rekao je Veljko.

- Daj mi neku vodu, je*ote. Suvo mi grlo, drao sam se.

Verica je, kad je videla da se Veljko šali, rekla da ju je tako i pridobio.

- Je l' si ti shvatila zašto sam ja zaljubljena u njega - pitala je ona voditeljku. Ipak, Kuzmančević je tada nastavio da zamera, ali kroz smeh.

- Idi, bre, sedim ovde, dovela me da me slikate kao ludaka. Sedim i ćutim, kao da sam malouman. Pošalji me kući, je*ote - pričao je on, dok ga je Verica smirivala.

Kada mu je voditeljka rekla da će to biti najgledanija emisija, Kuzmančević je dodao da bi najbolje bilo da svi vide šta je pričao u bekstejdžu:

- Znaš šta bi bilo najgledanije? Da ste snimili ono što sam vikao iza. Kreatorka je tada rešila da Veljku da reč, pa je prokomentarisala:

- Počela sam da pričam svoju biografiju, a tek sam došla do fakulteta. Završavam sa svojom biografijom, toliko je ispričana. Mislim da Veljko ima dosta interesantnije stvari da priča.

Veljko je tada priznao da za njega nisu ovakve emisije:

- Shvatio sam jednu stvar. Ovo ne da nije za mene, nego ja ne trebam tebi u ovakvim emisijama i pred kamerama da sedim i ćutim, a da se borim za reč. Ipak, na kraju su uspeli da nađu kompromis i da pričaju i o Veljkovom životu, školovanju i poslu i emisija je nastavljena.

