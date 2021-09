ŽIVELI SMO ZAJEDNO, PLAĆALA SAM KIRIJU I RAČUNE I TRPELA BATINE: Majina velika ispovest o ljubavi sa Janjušem! Svi detalji AFERE!

Rijaliti zvezda Maja Marinković se u "Zadruzi" izdvojila tek kada je ušla u vezu sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem.

Ona je sada u svojoj velikoj ispovesti priznala sve ono što gledaoci nisu imali priliku da vide.

- U početku smo se krili ispod jorgana, jer on nije želeo da se zna za nas. Kada smo izašli iz rijalitija, sve vreme smo bili zajedno i zaista sam ga zavolela. Lagala sam oca da nisam sa Janjušem jer on nije podržavao tu vezu. Kada je Taki saznao za našu ljubav, bio je šokiran i nimalo mu nije bilo prijatno. Baš se naljutio na mene što sam sve to krila i lagala ga - priča Maja, koja tvrdi da su Janjuš i ona jedno vreme živeli pod istim krovom:

- Iznajmila sam stan za nas dvoje, plaćala kiriju i sve račune. On je u to vreme zvanično živeo kod druga u jednom etno-selu, a zapravo je sve vreme bio kod mene. Često smo se svađali zato što me je lagao, ali ipak sam mu na kraju sve praštala i vraćala mu se. Čak sam trpela i njegove batine. Sad se zbog toga baš kajem.

Marinkovićeva se nerado priseća trenutka kada je Janjuš prvi put nasrnuo na nju.

- Stalno je pokušavao da ispegla situaciju sa ženom, jednostavno je hteo da sedi na dve stolice. Zbog toga smo se najviše svađali, kao i zbog ljubomore. Njoj je pričao da nema ništa sa mnom, a meni da se ne viđa sa ženom. U jednoj svađi sam ja njega prvi put udarila, pa je onda i on meni vratio. To je počelo često da se ponavlja - priča Marinkovićeva.

- Nikad mu nisam ostala dužna kada me udari. Opet, ne može se porediti njegov udarac i moj, jer je on visok i težak, a ja imam 50 kilograma. O Janjušu više ne želim da pričam, jako me je razočarao i kajem se što sam imala bilo šta s njim. On mi je najveća životna greška. Trebalo je da slušam oca, za sve je bio u pravu - ističe Maja.

Posle ljubavnog brodoloma sa Janjušem, Maja je pronašla utehu u zagrljaju Filipa Cara. Golupčići su prošlog vikenda zajedno bili u Beču, a jo{ nisu spremni da govore o svojoj ljubavi.

