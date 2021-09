MIRKO ŠIJAN POKAZAO KAKO SE SNALAZI U ULOZI OCA! Ne odvaja se od sina Zorana, a sada podelio preslatku fotku naslednika iz Surčina

Mirko Šijan i Bojana Rodić su nedavno dobili sina Zorana, a ponosni otac se ne odvaja od svog naslednika i svakodnevno uživa u ulozi oca.

Naime, otkad je postao otac, Mirko je svu svoju pažnju posvetio sinu, a sada je na svom Instagram nalogu podelio fotografije i raznežio mnoge. Sin pevačice Goce Božinovske, u svojoj ruci je držao stopalo svog naslednika, čime je raznežio sve obožavetelje.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, Goca Božinovska je nedavno otkriala da je Mirko sjajan otac.

- Super se snalazim u ulozi bake. Za Mirka su svašta pričali, i da će biti problematičan i da se neće snaći u ulozi oca, ali je on najbolji tata na svetu. Nisam ni sumnjala u njega. Sve on zajedno sa Bojanom radi, imaju lep dogovor on i ona. Apsolutno im moja pomoć ne treba. Verujte da se Mirko budi usred noći i pomaže oko bebice. Ja sam im rekla, šta god im bude trebalo tu sam - kaže Goca.

foto: Printskrin/Instagram

