MOJA POMOĆ IM NE TREBA, ON SE BUDI NOĆU! Goca Božinovska otvorila dušu o UNUKU, otktila kakav je Šijan OTAC, spomenula i Bojanu!

Pevačica Goca Božinovska nedavno je dobila unuka Zorana od sina Mirka Šijana i njegove izabranice Bojane Rodić.

Ona je sada otkrila kako se snalaze otkako imaju prinovu, te kakav je njen sin kao otac.

foto: Printscreen

- Super se snalazim u ulozi bake. Za Mirka su svašta pričali, i da će biti problematičan i da se neće snaći u ulozi oca, ali je on najbolji tata na svetu. Nisam ni sumnjala u njega. Sve on zajedno sa Bojanom radi, imaju lep dogovor on i ona. Apsolutno im moja pomoć ne treba. Verujte da se Mirko budi usred noći i pomaže oko bebice. Ja sam im rekla, šta god im bude trebalo tu sam - kaže Goca Božinovska.

Šuškalo se da će se Bojana i Mirko sa sinom Zoranom iseliti iz porodične vile u Surčinu, ali pevačica kaže da to nije tačno.

foto: Printskrin/Instagram

- Svaki dan pročitam neku novu izmišljotinu o nama. Što bi se bilo ko selio iz kuće u Surčinu? Ni Mirko ni Bojana, a ni ja, nemamo potrebu da izađemo odatle. A gde da se njih dvoje sele? Što da se deca sele, kada ovde imaju svoj mir i stabilnost - kaže Goca.

Ona se osvrnula i na odnos sa Cecom Ražnatović, budući da su dugo kružile glasine da više nisu u dobrim odnosima.

- Neću da vam dam nijedan odgovor za Cecu, jer mi je ta priča dosadila. Obe žvimo svoj život, kad god se sretnemo, ispričamo se. Neću više da pričam o njoj. Dosadile su mi više teme o tome, stalno nas povezuju i stavljaju u neke negativne konotacije - zaključila je pevačica.

foto: ATA Images

