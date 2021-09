OD PRODATE PRVE PLOČE KUPIO SAM VELIKI STAN U BEOGRADU! Esad Plavi progovorio o FINANSIJAMA, nekad su se pevači ovako finansirali!

Bosanski pevač Esad Muharemović, poznatiji kao Esad Plavi progovorio je o situaciji na muzičkoj sceni i finansijama.

On je tom prilikom otkrio kako deli novac sa muzičarima, ali i šta je uradio od novca koji je zaradio od svog prvog albuma.

foto: Printscreen

- Ja sam već dugi niz godina na estradi, imao sam dosta muzičara iza sebe, imao sam i svoj bend pre dvadesetak godina. Ali, godinama se to sve počelo smanjivati, da bi 90 posto pevača danas došli da imaju samo klavijaturistu iza ili pored sebe na bini. Ja imam jednog momka koji radi sa mnom, slažemo se I u suštini i on i ja možemo, hajde da tako kažem, živimo od toga. I dok je bila pandemija radili smo nešto pomalo. A, što se tiče toga da li su muzičari ispoštovani, to sve opet zavisi koji muzičari i koji pevači. Ako je muzičar ulagao u sebe, u svoje školavnje, onda treba da bude ispoštovan i kao pevač koji ulaže u sebe. Svako od nas uzima onoliko hleba koliko je uložio u taj hleb. Ako sam u u svoju karijeru tokom svih ovih godina uložio, recimo milion maraka, a muzičar sto hiljada maraka, to se već ne može porediti. Pevači moraju da plate sve od nove pesme, studija, snimanja videa, dakle nema ko se ne ogrebe od nas pevače, pa ja bih sada trebao da svoju zaradu delim na jednake delove sa muzičarima. To nikako. Pre je sve drugačije bilo. Iza jednog pevača stajala je diskografska kuća. Oni su sve te troškove plaćali, a ja sam dobijao novac od prodatih ploča.

Na pitanje šta je uradio sa novcem od prodatog prvog albuma, Esad je odgovorio:

- Ja sam tada i to vreme od tog novca kupio poveći stan u Beogradu. A, danas treba baš da budeš vrh vrhova pa da od zarađenog novca kupiš nekretninu. Ali, ponavljam, opet sve se to moglo u tadašnjem uređenom društvu, a danas kada vlada divljaluk, pevač mora sve da poplaća, finansira. Ponavljam pravog muzičara treba ispoštovati, ali one usputne...

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Express

Bonus video:

00:15 OVO JE BILA NEZABORAVNA NOĆ! Lepa Brena održala koncert pred nekoliko hiljada ljudi u CRNOJ GORI: Pevačica napravila SPEKTAKL!