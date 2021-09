SUDAR BIVŠIH RIJALITI CIMERKI! Pevačica iskreno o Teodori Džehverović: Ne bih na njen način gradila karijeru!

Pevačica Sara Reljić je istakla da priželjkuje popularnost koju ima pevačica Teodora Džehverović, ali da svoju karijeru ne bi gradila na način na koji to radi Teodora.

foto: Printscreen/Instagram

Sara i Teodora bile su cimerke u "Zadruzi 1", gde su obe učestvovale.

- Sigurna sam da bi Teodora postigla ovakav uspeh i bez rijalitija. Što se popularnosti tiče, volela bih da imam karijeru poput nje, ali je ne bih gradila na njen način jer to nisam ja - rekla je Sara.

Sara je dodala i da joj učešće u rijalitiju nije mnogo pomoglo u poslu.

- Rijaliti mi je na neki način pomogao, ali ta pomoć nije toliko bitna za mene kao pevača. To je takav format gde ti ne možeš da se pokažeš kao neko ko zapravo jesi, pokušavaju da izvuku najgore iz tebe, ne neguju prave vrednosti. S obzirom na to da sam po prirodi prilično mirna devojka, rijaliti nije uspeo mnogo da me proslavi - rekla je pevačica i dodala da ne planira ponovo da ulazi u rijaliti.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Alo/M.M.

Bonus video:

01:30 SARA RELJIĆ ZA KURIR TV: Ovako sam došla do titule misice