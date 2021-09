MIRKO ŠIJAN ZABRANIO BOJANI JEDNU STVAR? Mama Goca ga podržala, a OVE fotografije Rodićka ne sme nikako da OBJAVLJUJE!

Mirko Šijan zabranio je navodno svojoj verenici Bojani Rodić da ne objavljuje na društvenim mrežama fotografije njihovog sina Zorana bez blura na licu.

foto: Printscreen

On navodno smatra da ima mnogo manijaka na mrežama i da to može da bude opasno, a u svemu ga je podržala i majka Goca Božinovska.

- Mirko zna da ima mnogo pedofila i manijaka, pa neće ništa da prepušta slučaju. Zato je i naredio Bojani da krije lice bebi bar prvih godina i ona se složila sa njim - započinje izvor i dodaje:

- S njim se slaže i Goca jer zna da ima onih zlobnih i poganih koji mogu, daleko bilo, da ureknu dete, a to nikako ne valja dok je još mali. Što bi to radili sebi, ko treba da vidi bebu od najbližih, videće je kod kuće i to je to - završava izvor.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Kurir.rs/Scandal

