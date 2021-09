BORBA! ODLUČIO DA IDE DO KRAJA: Dušan Jovančević stiže iz Australije u Srbiju da tuži Tanju Savić, angažovao TIM ADVOKATA!

Borba za starlateljstvo između Tanje Savić i njenog još uvek zvaničnog muža Dušana Jovančevića, po svemu sudeći, još uvek nije završena. Iako su sinovi početkom leta po nalogu suda iz Australije vraćeni pevačici, njen suprug, kako Kurir saznaje, uskoro dolazi u Beograd gde će pred našim državnim organima pokušati da vrati naslednike. On sa timom svojih advokata pokreće proces za zajedničko starateljsvo nad decom.

foto: Damir Dervišagić

Prema rečima našeg sagovornika Dušan je pripremio dokazni materijal koji će izneti tokom spora i pokazati da je on roditelj koji brine o deci na pravi način i da ne zaslužuje da bude odvojen od mališana. On na to ima pravo jer deca, ali i on su državljani naše zemlje.

- Dušan je očajan što je razdvojen od sinova. Trudi se da sa Tanjom bude u koliko je moguće dobrom odnosu zbog dece da bi mogao da ih čuje i vidi bar preko video poziva. Uskoro dolazi u Beograd da dokaže kako zaslužuje da i on ima podjedanko prava da bude staratelj sinovina. Tanji to nikako ne odgovara jer ona smatra da naslednici treba da budu sa njom. Biće tu još problema između njih - tvrdi naš izvor blizak porodici Savić.

foto: Dragan Kadić

Tim povodom pozvali smo Dušana koji je potvrdio naša saznanja:

- Ja sigurno neću od svoje dece da odustanem. Boriću se za njih. Boriću se za pravdu i istinu dokle god sam živ. Radim na tome stalno. Lopta se već kotrlja. To je spor proces, ali tako ide - rekao nam je Dušan.

foto: Dragan Kadić

On je, podsetimo, početkom juna predao papire za razvod braka, ali spor još uvek nije završen. Njih dvoje poslednjih nekoliko godina nisu uspeli da nađu zajednički jezik i rešili su da stave tačku na svoj brak, dok Tanja želi sama da vodi brigu o njihovim naslednicima. Savićeva izbegava da odgovara na naše pozive i poruke, ali je zato na društvenim mrežama i te kako aktivna gde često šalje poruke upućene bivšem mužu: - Nije razvod tragičan. Tragično je ostati u nesretnom braku i deci davati pogrešan primer o ljubavi. Meni su deca najvažnija - napisala je nedavno ona.

Ljiljana Stanišić

