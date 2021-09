ŠA ULOŽIO 70.000 EVRA U VEZU SA TAROM! Simova otkrila u emisiji detalje njihovog odnosa, a ovo su RAZLOZI njihovog RASKIDA!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša prekinuli su vezu nedavno, a Simova je sada otkrila u kakvim su odnosima.

"Ja sam rekla u više navrata. Drago mi je da me neko toliko voli, drago mi je što me Ša toliko voli. On je talentovan, drago mi je i što je snimio pesmu o meni", rekla je Simova i dodala:

"U ljubavi baš i nema sreće. 70.000 evra je uložio u vezu javno. Što se tiče nas, dosta je nerazumevanja i na sve to njegove stvari, nismo se našli. U korektnim smo odnosima, nismo u svađi. Ako mu nešto treba, može da me pozove", rekla je Simova u emsiji "Amidži Šou".

Inače, Tara Simov je u emisiji gostovala sa Anđelom Vešticom gde je došlo do pomirenja:

"Nismo se videle 4 godine. Vreme je bilo da se sukob reši. Meni je žao. Naravno da ću da se izvinim, naravno da sam pogrešila. Neke stvari su dovele do tog postupka. Ona je mene povredila, ja sam je povredila na lošiji način, kajem se i vreme je da se stavi tačka. Mi smo sudski rešile, meni niko ne može ništa. Dogovorile smo se da van suda rešimo stvari, i da ona nema traumu. Meni je zaista žao. Ovo je moglo ranije da se reši", rekla je Anđela Veštica.

