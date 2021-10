NIKAD VIĐENE FOTKE SA SVADBE VOJE NEDELJKOVIĆA: Ludo voli doktorku Maju, oženio se u PAPUČAMA, a evo kako su se UPOZNALI! (FOTO)

Voditelj Voja Nedeljković u braku je sa Majom koja je od njega mlađa 17 godina. Uživaju u svojoj ljubavi, uvek nasmejani voditelj se ne libi i da dragu pokaže pratiocima na društvenim mrežama, a komplimenti na račun njenog izgleda samo se nižu.

foto: Privatna Arhiva

Voja je jednom prilikom publici ispričao da je svoju dragu upoznao slučajno na Trećem kanalu gde je i sam radio svojevremeno, a bliži kontakt uspostavili su na manifestaciji koju je umesto Voje trebalo da vodi Dejan Pantelić.

- Možda bi sada Deki bio u braku sa njom. Od te manifestacije smo se narednih par meseci učestalo čuli i započeli vezu - rekao je voditelj i istakao da se njihov odnos jako brzo razvijao, posle samo par meseci počeli su da žive zajedno, a i njihov sin Đorđe se rodio nedugo zatim.

Voditelj je ispričao da se njihov odnos jako brzo razvijao, posle samo par meseci počeli su da žive zajedno, a i njihov sin se rodio nedugo zatim.

foto: Privatna Arhiva

- Kada je Maja ostala u drugom stanju, nismo bili po principu da moramo da pravimo svadbu. Mi smo naš potpis stavili na papir sedam dana nakon što smo odlučili da vezu ipak ozvaničimo - govori on.

Budući da su se oni venčali 7. avgusta, a sin Đorđe je na svet došao 10. u istom mesecu, često se šale i kažu da je on “atomska beba”, napravljena za tri dana.

Još jedna zanimljivost koja je obeležila njihovo venčanje jeste dan kada su izgovorili sudbonosno “Da”.

S obzirom na to da su ga prijatelji često pritiskali pitanjem “Kada ćeš da se ženiš”, on je često u šali odgovarao svima - U četvrtak.

- To je jedan od retkih dana kada ja ne radim, a i glup je dan, ništa se ne dešava četvrtkom, pa da popunimo dan. I bi četvrtak, što je najinteresantnije - priseća se on.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

Voja je otkrio šta je najluđe što je do sada uradio zbog ljubavi za svoju ženu.

- Dovoljno sam lud sam po sebi, tako da treba da pitate moju ženu kako izdržava te moje ludorije. Možda u nekoj mladosti, pa više ni ne pamtim. Ovih poslednjih godina ove obične, svakodnevne stvari koje nam se dešavaju su dovoljno lude. Ono što je najlepše što činimo jedno drugome to su neka lepa iznenađenja. Ja sam nekim malim poklonom iznenadio ženu, a nije bio neki poseban datum, kao Dan zaljubljenih, nečim što uopšte nije očekivala. Nešto specijalno za njen moblini telefon. Naručio sam i uručio joj to nedavno. Mnogo se obradovala. To su te neke stvari koje ulepšavaju svaku vezu. Sve što je isplanirano i vezuje se za neke datume to nije iskreno, uvek sam više za neke spontane stvari. Meni su u mladosti uvek bile najbolje žurke i skupovi oni neplanirani, a ne oni koje namenski čekaš, Nove godine, rođendani i ostalo. Čak je još lepše kad odemo u provod nekim radnim danom - otkrio je Nedeljković

Pored toga što je posvećena porodici, Maja je i te kako predana poslu i uspešna u svojoj profesiji.

- Ona je završila medicinu, radi kao lekar specijalista u Zavodu za transfuziju krvi. Maksimalno je podržavam kao što i ona podržava mene. Bilo bi mi nebitno i da je Maja 17 godina starija od mene, jer sam u njoj našao osobu koja me čini srećnim - rekao je on svojevremeno za magazin “Hello”.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/blic

Bonus video:

00:13 ANA KORAĆ URADILA NOVU OPERACIJU! Starleta ne zna da stane, pohvalila se novim IZGLEDOM, još je sve sveže, a KAPILAR JOJ PUKAO