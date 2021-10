PREMINUO ČUVENI SRPSKI KOMPOZITOR U 89. GODINI Od Silvane, Milančeta i Aličića napravio VELIKE ZVEZDE, komponovao preko 500 pesama

Srpski kompozitor narodne muzike, aranžer i harmonikaš Aleksandar Aca Stepić preminuo je u 89. godini.

Aca Stepić je svojim narodnim pesmama sa šlagerskim prizvukom i svojim kolima za igru, obeležio svoje ime u mravinjaku ljudi ovog sveta.

Otac mu je svirao violinu i imao svoj orkestar. Aca je po nagovoru svog oca završio za geometra. Ali, kako i sam reče u mojim radio emisijama, srednju geodetsku je završio za ljubav svojih roditelja. Acu je vukla ljubav prema pesmi. Odrastanje uz oca violinistu, stvorilo je veliku muzičku bazu. Kada mu je otac kupio harmoniku, počeo je sa svakodnevnim usavršavanjem. Najpre kod Ilije i Milije Spasojevića, a zatim i u "mađarskom orkestru iz Sombora", gde je svoju dvojkašku bazu proširio na klasiku, šlagere, romanse, kancone, sevdah, meksikanske, grčke... Svirajući godinama sa ekipom u Sarajevu, upoznaje stidljivo i lepo devojče od 17 godina. Bila je to Zilha Bajraktarević.

Komponovao je oko 500 pesma i 20 kola za igru. Mnogim pevačima je komponovao prve i najslušanije pesme i od njih stvorio velike zvezde: Silvana Armenulić, Zoran Kalezić, Milanče Radosavljević, Savo Radusinović, Milena Plavšić, Ljuba Aličić, Ljubomir Đurović, Asim Brkan...

"Otišao je u večnost još jedan od muzičara i kompozitor uz čije sam pesme odrastao Aca Stepić a orkestar koji je tih godina vodio je bio tada ispred vremena.Imao sam i to zadovoljstvo da ga upoznam,divan čovek,Pesme za koje je uradio muziku ostaju da žive iza njega a to je privilegija odabranih od Boga.Pesma koju najviše volim od njega je "Za ljubav sam mladost dao"(peva je moj dragi kolega Milanče Radosavljević) a autor je muzike i za pesme "Jednom sam i ja volio" "Šesnaest ti leta beše" "Još me peku suze tvoje" "Šeherzada" " Moj život je tužna priča" i mnoge druge.....Hvala Aco na svemu što sam naučio od tebe.....među anđelima si", napisao je Miroljub Brzaković.

