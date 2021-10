ĐEDOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO DRAGOJEVIĆIMA I LJUBAVNOJ DRAMI KOJA TRESE REGION: Dejan je KRETEN, a Dalila voli muškarce kao što je CAR

Bivši zadrugar Marko Đedović se oglasio povodom ljubavne drame iz ''Zadruge 5'', koja drma region.

Đedović je iskopristio priliku da oplete po braku Dalile i Dejana Dragojevića, pa otkrio zašto je Filip Car pravi muškarac za Dalilu i zbog čega Dejan treba da se vrati porodici.

- Dalila i Dejan su bračni par za rijaliti. Taj brak na veštačkom disanju drže 2 babe sa poklonima koje oni zovu fanovima. Čist kretenizam od braka i onda kad ja kažem da sam protiv, jave se oni reptili od neznanih junaka na društvenim mrežama da nešto meni morališu, a prvi bi se oni razveli kad bi bar neko želeo tako nakazne da ih prvo oženi ili da se udaju za nekoga. Taj brak je svakako pred pucanjem, jer je Dalila devojka koja voli muškarce kao što je Car ili eventualno Stefan Karić, a ne momčiće kao što je Dejan. Jako bih voleo da uđu u vezu i vrati momka porodici iako mi ni on nije sjajan. Taj odnos treba podržati da se svako vrati svojim izvornim traženjima i životima, on porodici, ona svom kurvarluku po rijalitijima - priča Đedović, pa dodaje:

- Setimo se samo kako se pre Dejana j*bavala po rijalitijima, a i on je po mom mišljenju čist kreten. Mislim na Dejana, koji je sebi dozvolio da se uda u neki Donji Šup*k i živi samo s njom i ratuje sa sopstvenom majkom i bratom. Užas... Kreteni. Pa iskreno bolje i Čaprićka, nego Dalila... Podržao bih ja to tamo samo da se ta skalamerija od nazovi braka u kojem ni on nije on, ni ona ona, rastavi, jer se muče i žive iz inata zajedno. Tu ljubavi nema. Car i Dalila su odlepili jedno za drugim, ne mogu da se kontrolišu vise, Dalilu Car podseća na njenu najveću životnu ljubav koju ona može samo da prevaziđe uz muškarca kao što je Filip, u pravu je Fran. A ona sad traži samo način i model kako da izađe iz te skalamerije od braka manje kriva mada da sam video varnice između Dejana i Sandre jesam, Dejan je povučen i asocijalan čim je sebi dozvolio da sa bilo kim progovori lepo sve mi je jasno. Dalila je odlepila , Car takođe, nikada se Dalila tako nije smejala i bila srećna u nečijem prisustvu, čak ni kad je bila zaljubljena u Stefana, a ja sam svedok tih dešavanja kome se ona poveravala - ispričao je Marko Đedović.

