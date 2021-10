GOCA OTKRILA KAKO SU JE SAVETOVALI DOK JE BILA SA ŠIJANOM: Pohvalila sam mu se TIME i ispala GLUPAČA, mislila da će me više voleti

Pevačica Goca Božinovska prisetila se perioda kada je bila u braku sa Zoranom Šijanom:

foto: Printscreen/Pink

- Jedna vrlo pametna osoba, neću je imenovati, jer je poznata ličnost, mi je svojevremeno rekla pre dvadesetak godina dok sam još bila u braku sa Zoranom, nešto vrlo pametno i poučno: "Živiš sad život, prestala si da pevaš, ti moraš da imaš neki svoj 'crni fond', to što ti da, skloni. Pamtićeš moje reči jednog dana", i ja je poslušam. Ali šta se desi kad si glup – priča Goca kroz smeh, pa nastavlja:

foto: Printscreen/Pink

- Ja skupim, tad su bile marke, skupim nekih hiljadu maraka, nastala neka frka u kući, ja kažem: "Dođi da vidiš šta ja imam" i izvadim sve kako bi se pohvalila da sam poštena, misleći da će me više voleti, glupača... Umesto da sam kupila sebi, otišla u butik, doterala se... To je savet svim ženama, voli sebe, jer će te više voleti tvoj muškarac, ništa drugo ne dolazi u obzir. Ako ne ceniš sebe, kraj – zaključuje pevačica u emisiji "Magazin In".

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

03:17 POČINJE SLAVLJE U SURČINU! Goca Božinovska presrećna: I za obične žurke polomimo POLA KUĆE, kamoli za OVAKO NEŠTO!