ZNAM DA JE TEŠKO, ALI NEĆU DA MI DETE BUDE HOHŠTAPLER! Milica Dabović progovorila o vaspitanju sina Stefana i NOVOJ ljubavi!

Košarkašica Milica Dabović progovorila je o vaspitanju sina i priznaje da joj je ovih dana glavna preokupacija sin Stefan sa kojim provodi gotovo svaki slobodan trenutak, a kada dođe vikend, ne odvajaju se ni na sekund.

foto: ATA Images

- To je samo naše vreme, kada idemo na Adu, po igraonicama i tako. On obožava da se igra, hiperaktivno je dete i kažu da je tu na mene. Ali ja mislim da on ima 3x više snage od mene - nasmejano kaže ona.

Milica dodaje da se dolaskom sina na svet u njenom životu promenilo mnogo toga i da o ljubavi ne razmišlja jer ju je našla pored svog mezimca.

- Ja sam sa svojim detetom, za kog se i borim, našla mirnu luku. Borim se za njega na svoj način iako novinari to nekada tumače pogrešno. Konačno sam ispunjena žena - kaže sportistkinja i otkriva koje su najvažnije lekcije koje će kao majka preneti malom Stefanu.

foto: Printscreen/Amidži Šou

- Učiću ga da bude dobar čovek i da bude iskren i dobar prema ženama. Ja sam imala dosta loših iskustava i samo ne bih volela da bude lažov i hoštapler jer sam se takvih nagledala. Znam da će biti teško objasniti neke stvari kada on jednog dana uđe u pubertet ali trudiću se da izraste u zdravog i dobrog čoveka - priznaje ona.

Na ljubavnom planu još uvek se ne dešava ništa, a iako veru u ljubav nije izgubila, u muškarce ipak jeste.

- Mnogo sam toga osetila i na svojoj koži, ali vidim i kod ljudi u svom okruženju i kod drugarica šta se dešava tako da ne razmišljam uopšte o tome da imam nekog. Ne verujem muškarcima i to je to- za kraj je otkrila Milica.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/S.M./Grandonline

