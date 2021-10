2 PUTA SE UDAVALA I RAZVODILA OD KOŠARKAŠA! I dalje ŽIVE pod istim KROVOM: Mi smo kao Vera i Mića iz Ljubav, navika, panika!

Pevačica Katarina Sotirović drugi put se razvela od košarkaša Aleksandra Rašića, a sada je javno progovorila o razlozima!

Posle prvog razvoda, njih dvoje spoznali su da se ljubav nije ugasila, međutim, drugi krah potpuno ih je razdvojio.

‒ Došli smo do trenutka kada smo iscrpli sve pokušaje da opstanemo, kad smo sve isprobali i videli da to više ne ide, da smo sve lošiji jedno prema drugom, prema sebi. Za razliku od toga kako smo se venčali, posle četiri meseca veze, ludi od zaljubljenosti i usijanih glava, odluku o razvodu doneli smo hladno i smireno ‒ ispričala je Katarina, a sada je pevačica otkrila i činjenicu koja je iznenadila javnost.

Osim što je otkrila da su i posle drugog razvoda u korektnim odnosima, otkrila je i da sada žive pod istim krovom.

- Znate li seriju "Ljubav, navika, panika", Mića i Vera su razvedeni, ali žive zajedno, e tako Sale i ja sada, živimo zajedno oko tri meseca. Svi nas pitaju: "Jeste se pomirili?" ja kažem da nismo, nego čovek treba da se preseli u svoj stan, a taj stan se renovira od parketa do plafona i dok se sad sve to ne završi on je kod nas. Kažem mu: "Gde ćeš sad po stanovima, mi smo porodica još bez obzira što smo razvedeni" – ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

