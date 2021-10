SVE SAMA RUKAMA GLETOVALA I KREČILA: Zavirite u dom slavne pevačice, a na jedan kutak je posebno PONOSNA! IZ NJIH CRPI ENERGIJU

Pevačica Nada Obrić ne gubi prepoznatljivi vedar duh i optimizam, a kako kaže, dom je uredila tako da je svaki kutak podseća na lepe momente i vraća joj osmeh. Posebno je ponosna na terasu, koju je sama projektovala i uredila, a koja je njen omiljeni kutak u stanu.

- Terasa je moj omiljeni kutak, svako jutro tu pijem kafu i ponekad uveče. To je moj ritual koji ne propuštam. Ima i mali televizor koji iznesem, pa bude pravi kutak za opuštanje i za neke lepe misli. Posmatram ljude kako prolaze, opuštam se dok gledam kako teče život. Posebno sam ponosna jer je to bila klasična terasa, pa sam svojim rukama gletovala, krečila i preuredila da bude baš po mom ukusu - poručuje muzička legenda i vodi nas u ušuškanu dnevnu sobu koja obiluje toplinom i porodičnim detaljima:

- Ovo je kutak koji obožavam i koji sam uredila onako kako sam želela. Sad je to moja oaza mira. Posebnu pažnju sam posvetila detaljima i uspomenama koje čuvam godinama. Tu su fotografije koje volim da vidim i koje mi vrate osmeh na lice, nagrade koje sam dobijala kroz karijeru, ikone. Televizor je moja drugarica. Tu gledam sve - od političkih emisija pa nadalje, ali najviše sport. Užasno se nerviram kad gledam našu reprezentaciju ili Đokovića. Kad nešto zaškripi ili počnu da gube, mnogo se nerviram, ne znam koliko sam tableta zbog njih popila. Ali ima to razloga jer sam i sama bila sportista u mladosti pa je ostalo te energije u meni - objašnjava pevačica.

Nada otkriva da više ne provodi vreme u kuhinji, kako je to u mladosti činila, i ponosno ističe da joj deca udovoljavaju.

- Svojevremeno sam mnogo kuvala i to je deo kućnih poslova koje najviše volim. Međutim sada sve manje kuvam jer su me razmazila deca, snajka pogotovo. Ona kuva non-stop zbog dece i onda me svaki put zovu na ručak, ili ako ne mogu da dođem onda mi ona donese. Šta da vam kažem, imam najbolju snajku na svetu - kroz široki osmeh prepričava Nada kojoj su unuci najveća radost:

- Uživam u svakom trenutku koji provedem sa porodicom, jedni drugima smo najveća podrška. Unuci obožavaju da dolaze i poruke na frižideru koje su mi ostavili kako me vole i koje su mi od neprocenjive vrednosti. Dođu da prespavaju ovde i onda je to svaki put malo slavlje. Šalimo se, igramo i smejemo.

