10 KILOGRAMA MANJE, U ODELU I SA KRATKOM KOSOM: Ovakvu Seku Aleksić do sada niste videli, komentari samo PLJUŠTE! (FOTO)

Pevačica Seka Aleksić nedavno je napravila promenu i skratila je kosu, priznala da je smršala 10 kilograma i iz dana u dan oduševljava izgledom.

Seka je, naime, sada pozirala u odelu, a mnogi su hvalili njenu liniju i novi imidž.

Inače, pevačica je nedavno otkrila zašto se odlučila na promenu i kako je uspela da izgubi višak kilograma.

- Uopšte nisam planirala da se ošišam. Došlo mi je. Dopao mi se ovaj autfit i zamislila sam se sa ovakvom frizurom i poželela sam kratku frizuru, dosadila mi je kosa - otkrila je Seka koja je smršala čak 10 kilograma.

- Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava - dodala je.

