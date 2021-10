SEKA ALEKSIĆ SMRŠALA 10 KG, A IMA 5 OBROKA DNEVNO! Pevačica otkrila kako je dovela liniju do SAVRŠENSTVA, pa se dotakla FINANSIJA!

Pevačica Seka Aleksić zablistala je u novom izdanju, koje je oduševilo sve prisutne.

Seka je nastupila na jednom prestoničkom splavu, i tom prilikom se odlučila za crno-belu odevnu kombinaciju, koja joj je dobro pristajala, a tom prilikom je otkrila kako je smršala 10 kilograma.

- Uopšte nisam planirala da se ošišam. Došlo mi je. Dopao mi se ovaj autfit i zamislila sam se sa ovakvom frizurom i poželela sam kratku frizuru, dosadila mi je kosa - otkriva Seka.

Mnogi su komentarisali da nikad lepša nije bila, dok je ona pripadnicima sedme sile otkrila da je smršala čak 10 kilograma.

- Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava - dodaje Aleksićeva.

- Ja da vodim finansije ja bih davno propala. Moj muž je zadružen za to. Da li se isplati? Pa ako želim da nastupam, ja moram da izdajem pesme. To je posao, to je obaveza.

- Za Novu godinu sam u Beogradu, izdaću jednu novu pesmu pred Novu godinu, a možda i ceo album - otkirla je Seka u emisiji "Premijera".

